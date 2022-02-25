ГКНБ: За причастность к международному наркотрафику задержан гражданин Республики Узбекистан

Бишкек, "Саясат. kg". В настоящее время продолжаются следственные мероприятия.

ГКНБ КР в результате проводимых оперативно-розыскных мероприятий по противодействию и выявлению деятельности теневых наркоканалов на территории КР в рамках возбужденного уголовного дела, по признакам преступления предусмотренного ст. 282 «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта» УК КР, 22 февраля 2022 года на территории с. Марказ Кадамжайского района Баткенской области задержан гражданин Республики Узбекистана К.Б.Г.

При личном досмотре у К.Б.Г обнаружены и изъяты 3 килограмма гашиша и 100 грамм опия.

В настоящее время продолжаются следственные мероприятия.