ГКНБ: За причастность к международному наркотрафику задержан гражданин Республики Узбекистан

Бишкек, "Саясат. kg". В настоящее время продолжаются следственные мероприятия.
ГКНБ КР в результате проводимых оперативно-розыскных мероприятий по противодействию и выявлению деятельности теневых наркоканалов на территории КР в рамках возбужденного уголовного дела, по признакам преступления предусмотренного ст. 282 «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта» УК КР, 22 февраля 2022 года на территории с. Марказ Кадамжайского района Баткенской области задержан гражданин Республики Узбекистана К.Б.Г.
При личном досмотре у К.Б.Г обнаружены и изъяты 3 килограмма гашиша и 100 грамм опия.
В настоящее время продолжаются следственные мероприятия.
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