В Кыргызстане 1,4 млн человек привито первой дозой от COVID-19

В Кыргызстане 1,4 млн человек получили первую дозу вакцинации от коронавируса.
Об этом на пресс-конференции сегодня, 25 февраля, сообщила директор Республиканского центра иммунопрофилактики МЗ Гульбара Ишенапысова, сообщает пресс-служба Минздрава.
Сообщается, что первый этап вакцинации от коронавируса стартовал в марте 2021 года. Согласно Национального плана развертывания вакцинации, в основном были вакцинированы приоритетные группы - это медработники, соцработники, педагоги, сотрудники силовых структур, лица с хроническими заболеваниями.
Охват медицинских работников второй дозой составил 80%.
Охват работников сферы образования - 80%.
Охват населения старше 60 лет второй дозой составил 31%.
На сегодняшний день вакцинировано:
1 424 068 человек первой дозой или 63%,
1 151 374 человек второй дозой или 51%.
С 20 декабря 2021 года начата иммунизация бустерной дозой на всей территории республики всем желающим гражданам, ранее получившим полный курс первичной вакцинации против COVID-19.
110 995 человек привиты бустерной дозой.
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