Российские независимые СМИ выступили против войны с Украиной

Мы, журналисты независимых российских медиа, заявляем, что мы против затеянной руководством России бойни.

Российские журналисты выступают против войны, объявленной Украине президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом говорится в заявлении сообщества независимых российских медиа "Синдикат-100".

"Сегодня президент РФ Владимир Путин начал войну с Украиной. Боль, гнев и стыд - вот три слова, которые отражают наше отношение к происходящему. Эта авантюра принесет горе в семьи тысяч людей и в Украине и в России. Эта авантюра чревата большой войной, в которую вовлекутся и другие государства. Со времен Карибского кризиса мир ни разу не был так близок к глобальной катастрофе.

Мы, журналисты независимых российских медиа, заявляем, что мы против затеянной руководством России бойни. Мы обещаем, что будем честно рассказывать о происходящем, пока у нас будет эта возможность. Мы желаем стойкости и силы народу Украины, противостоящему агрессии и всем в России, кто сейчас пытается противостоять милитаристскому безумию.

Мы обращаемся и к тем, кто пытается объяснить рационально мотивы начала войны, оправдывая ее начало необходимостью защиты от НАТО и "украинского нацизма". Война теперь не просто спор в телеэкране и на кухнях. Она воплотилась. В Харькове танки. А на настоящей войне всегда гибнут люди. Мы надеемся, что похоронка придет не в ваш дом. Но уверенности в этом быть не может. Нет войне", - говорится в заявлении.

Справка: "Синдикат-100" - сообщество независимых российских СМИ, созданное в феврале 2020 года. Объединяет более 30 федеральных и региональных изданий, среди них - "Новая газета", "Эхо Москвы", телеканал "Дождь" (объявлен в России "иностранным агентом"), интернет-журнал "7×7", Znak.com, "Такие дела", "Медуза".

Источник: Медуза