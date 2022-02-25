Нельзя скатываться в средневековье, - Калнур Ормушев

Бишкек, "Саясат. kg". Мужчины не стригут волосы, носят длинную одежду, женщины закрывают лицо.

Из всех вызовов, стоящих перед нашим Кыргызстаном, религиозный радикализм представляется одним из самых серьезных. Пока в стране ситуация спокойна, однако уже наблюдаются процессы радикализации. Фундаментализм вышел из тени. Обосновалась и действует организация «Йакын Инкар». Ее последователи не признают нововведений, категорически отказываются от современных материальных и культурных ценностей, медицины и обучения детей в школах. Мужчины не стригут волосы, носят длинную одежду, женщины закрывают лицо.

«Йакын инкар» - крыло, отделившееся от международного миссионерского движения суннитов Таблиги Джамаат, в определенной мере является результатом масштабной деятельности Таблиги Джамаат в Кыргызстане. Ежегодно десятки проповедников из республики совершают даават в Пакистан, Индию, Бангладеш, участвуют там в собраниях. Сотни наших детей обучаются в специальных центрах и медресе Таблиги Джамаат. Представители организации занимают влиятельные должности в Духовном управлении мусульман Кыргызстана, препятствуют усилиям общественности, правоохранительных органов, направленным против распространения идей джихадизма.

Таблиги Джамаат запрещена в ряде стран, в том числе в России, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Туркмении. Кстати, в США тоже, несмотря на то, что Центр Таблиги Джамаат находится в Пакистане, который Вашингтон считает основным союзником вне НАТО.

Совет безопасности Кыргызстана еще в 2009 году рекомендовал Верховному суду рассмотреть вопрос о запрете Таблиги Джамаат, но безрезультатно. В 2018 году в парламенте страны вновь обсуждался вопрос о Таблиги Джамаат, в ходе которого неожиданно были высказаны противоположные мнения об этой религиозной организации. Тогда заместитель председателя ГКНБ в своем выступлении отметил, что движение не представляет угрозы для страны: «У нас, слава богу, в этом отношении религиозная ситуация намного лучше. В нашем случае Таблиги джамаат поддерживает исключительно традиции благотворительности. С научной точки зрения, благотворительность не несет угрозы джихада».

Но вряд ли можно успокаиваться, поверив обещаниям экстремистов вести себя мирно. Такой подход противоречит интересам большой семьи народов нашего края. Существующие между нами проблемы взаимоотношений и развития нужно решать, поставив во главу угла задачи сохранения и укрепления отношений дружбы, добрососедства, не допуская разлада под влиянием сиюминутных преференций. Иначе наш Кыргызстан, из-за своего особого, лояльного отношения к этой организации станет для захвативших Афганистан талибов, для широкого международного террористического подполья, обосновавшегося в северном Пакистане, как бы дверью в Центральную Азию, прежде всего, для соседей по региону. Необходимо строго воздерживаться от сомнительных заигрываний с любым, даже отдаленно напоминающим экстремистские, движением.

Видные представители интеллигенции и духовенства, экспертов давно пришли к выводу: Таблиги Джамаат - это деструктивное религиозное движение, его идеология схожа в радикальности с ваххабизмом, так как не приемлет нововведений или инакомыслия в вере, проповедует версию ислама, почти неотличимую от идеологии джихадистов.

Таблиги Джамаат позиционирует себя аполитичным исламским движением. Организация, характеризуюшаяся закрытостью, сообщает о себе лишь сведения, касающиеся, преимущественно, богословских, книжных вопросов. Но не это привлекает к Таблиги Джаамат миллионы сторонников, особенно среди простого, трудового населения, а чувство причастности к большой и тайной силе, предназначенной преобразовать мир. Главная их задача - решительными действиями переформатировать светскую страну в исламский халифат с судом шариата, запретом на учебу женщин и прочими атрибутами. Такой переворот, как известно, может совершаться двумя путями. С автоматом в руках (как в Афганистане), или посредством проникновения сторонников этой тайной силы, под благовидными предлогами, во все сферы жизни.

События в Казахстане должны стать для нас самым серьезным предупреждением и сигналом к решительной позиции и действиям. Уместно припомнить, как лет 10 назад в беседе со мной один из руководителей сети медресе, в которых преподавали и учились действующие и будущие даваатчики, с гордостью рассказывал мне о совместном хадже в Саудовскую Аравию спецбортом, вместе с генералом Кайратом Сатыбалды. Этого племянника Нурсултана Назарбаева, давно позиционируемого в качестве покровителя, неформального лидера религиозных радикалов Казахстана, СМИ называли причастным к событиям в Казахстане и даже сообщали об его организующей функции в январской трагедии.

В истории каждого народа бывают моменты решающего выбора: или объединение по пути к прогрессу, либо крах. Сегодня итогом пассивной, недальновидной позиции и политики может оказаться прекращение существования светского Кыргызстана, перевод страны на путь исламского государства. Силы регресса успешно ведут наступление – явно с оружием в руках и скрытно, под личиной «правильной веры».

К счастью, еще живо поколение, воспитанное плеядой деятелей литературы, искусства, науки, политиков, общественных деятелей, которые формировали духовность нашего народа, которые воспитали нашу кыргызскую идентичность, народ Кыргызстана. А значит, у нас еще есть шанс избежать скатывания в новое средневековье.

Калнур Ормушев