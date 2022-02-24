Лукашенко предложил провести российско-украинские переговоры в Минске

Беларусь пока официально не признала самопровозглашенные республики.

Лукашенко предложил провести российско-украинские переговоры в Минске, пишет «Медуза».

Также Лукашенко высказался о признании ЛНР и ДНР: «У нас этот вопрос в повестке дня стоит и в ближайшее время мы сделаем так, как будет нужно и нам, и России».

Беларусь пока официально не признала самопровозглашенные республики.

Источник: centralasia.media