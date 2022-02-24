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Гендиректор стройкомпании стал новым мэром Бишкека

Ранее Reporter.kg сообщал, что Айбек Джунушалиев будет работать в Администрации президента.

Эмиль Абдыкадыров назначен новым мэром Бишкека. Об этом Reporter.kg сообщили источники.

Абдыкадырову 64 года, родом из Таласской области. Был советником вице-премьер-министра на общественных началах, кандидат в депутаты Жогорку Кенеша по одномандатному избирательному округу, а также является генеральным директором ОсОО «Нур Строй Монтаж»

Ранее Reporter.kg сообщал, что Айбек Джунушалиев будет работать в Администрации президента.

Источник: reporter.kg

           

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