Гендиректор стройкомпании стал новым мэром Бишкека

Ранее Reporter.kg сообщал, что Айбек Джунушалиев будет работать в Администрации президента.
Эмиль Абдыкадыров назначен новым мэром Бишкека. Об этом Reporter.kg сообщили источники.
Абдыкадырову 64 года, родом из Таласской области. Был советником вице-премьер-министра на общественных началах, кандидат в депутаты Жогорку Кенеша по одномандатному избирательному округу, а также является генеральным директором ОсОО «Нур Строй Монтаж»
Ранее Reporter.kg сообщал, что Айбек Джунушалиев будет работать в Администрации президента.
Источник: reporter.kg
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