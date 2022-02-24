Айбек Джунушалиев больше не мэр Бишкека

В пресс-службе мэрии данную информацию не подтвердили.

Айбек Джунушалиев больше не мэр Бишкека. Об этом Reporter.kg сообщили источники.

Сообщается, что Джунушалиев будет работать в Аппарате президента.

В пресс-службе мэрии данную информацию не подтвердили.

Источник: reporter.kg