Цена на нефть превысила 100 долларов за баррель на фоне ситуации в Украине

В настоящее время стоимость барреля составляет 100,04 доллара и продолжает расти, сообщает РБК.
Впервые с 2014 года цена на нефть марки Brent приблизилась к отметке 100 долларов за баррель на фоне эскалация конфликта в Украине.
В настоящее время стоимость барреля составляет 100,04 доллара и продолжает расти, сообщает РБК.
Рост цены на нефть происходит на фоне эскалации конфликта на Украине, где сегодня Россия начала военную операцию. Участники рынка опасаются перебоев в поставках энергоресурсов, так как Россия является вторым по величине производителем нефти в мире.
Источник: vb.kg
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