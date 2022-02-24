Цена на нефть превысила 100 долларов за баррель на фоне ситуации в Украине

В настоящее время стоимость барреля составляет 100,04 доллара и продолжает расти, сообщает РБК.

Впервые с 2014 года цена на нефть марки Brent приблизилась к отметке 100 долларов за баррель на фоне эскалация конфликта в Украине.

В настоящее время стоимость барреля составляет 100,04 доллара и продолжает расти, сообщает РБК.

Рост цены на нефть происходит на фоне эскалации конфликта на Украине, где сегодня Россия начала военную операцию. Участники рынка опасаются перебоев в поставках энергоресурсов, так как Россия является вторым по величине производителем нефти в мире.

Источник: vb.kg