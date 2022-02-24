В МИД рассказали, будут ли эвакуировать граждан Кыргызстана из Украины

По данным ДКС, граждане Кыргызстана, желающие выехать из страны, могут обращаться в посольство.

Посольство Кыргызстана в Украине работает в штатном режиме. Об этом сегодня, 24 февраля, Kaktus.media сообщили в департаменте консульской службы Министерства иностранных дел КР, отвечая на вопрос о возможной эвакуации кыргызстанцев.

По данным ДКС, граждане Кыргызстана, желающие выехать из страны, могут обращаться в посольство. Оно будет оказывать содействие.

Согласно информации на сайте МИД, посольство КР в Украине расположено по адресу: Киев, Печерский район, Редутный переулок, 19/34.

Контактный номер: 0038 044 237 03 48

Факс: 0038 044 23703 47

Телефон доверия: 996 312 62 50 88

Источник: kaktus.media