В МИД рассказали, будут ли эвакуировать граждан Кыргызстана из Украины

По данным ДКС, граждане Кыргызстана, желающие выехать из страны, могут обращаться в посольство.
Посольство Кыргызстана в Украине работает в штатном режиме. Об этом сегодня, 24 февраля, Kaktus.media сообщили в департаменте консульской службы Министерства иностранных дел КР, отвечая на вопрос о возможной эвакуации кыргызстанцев.
По данным ДКС, граждане Кыргызстана, желающие выехать из страны, могут обращаться в посольство. Оно будет оказывать содействие.
Согласно информации на сайте МИД, посольство КР в Украине расположено по адресу: Киев, Печерский район, Редутный переулок, 19/34.
Контактный номер: 0038 044 237 03 48
Факс: 0038 044 23703 47
Телефон доверия: 996 312 62 50 88
Источник: kaktus.media
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