«Прости, мама». В Оше семиклассник совершил суицид

В Оше семиклассник совершил суицид.
По данным УВД региона, трагедия случилась вечером 23 февраля. 13-летний подросток, предварительно, сбросился с крыши пятиэтажки по улице Шакирова.
Прибывшие на место медики скорой помощи констатировали смерть ребенка.
Установлено, что он с друзьями находился на крыше дома. По словам одного подростка, школьник с его телефона позвонил девушке по видеовызову, попросил у нее прощения и попрощался. Отдавая телефон другу, он сказал: «Прости, мама», и сбросился с крыши.
В милиции отметили, что друг погибшего не знал, что тот пойдет на такой шаг.
Знакомые, друзья и близкие подростка сообщили, что он ранее говорил: «Я умру, меня не будет в марте, вы меня не увидите».
Данный факт зарегистрирован в ЕРПП, идет разбирательство.
Погибший учился в 7 классе в одной из школ города.
Источник: bulak.kg
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