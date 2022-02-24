«Прости, мама». В Оше семиклассник совершил суицид

В Оше семиклассник совершил суицид.

По данным УВД региона, трагедия случилась вечером 23 февраля. 13-летний подросток, предварительно, сбросился с крыши пятиэтажки по улице Шакирова.

Прибывшие на место медики скорой помощи констатировали смерть ребенка.

Установлено, что он с друзьями находился на крыше дома. По словам одного подростка, школьник с его телефона позвонил девушке по видеовызову, попросил у нее прощения и попрощался. Отдавая телефон другу, он сказал: «Прости, мама», и сбросился с крыши.

В милиции отметили, что друг погибшего не знал, что тот пойдет на такой шаг.

Знакомые, друзья и близкие подростка сообщили, что он ранее говорил: «Я умру, меня не будет в марте, вы меня не увидите».

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП, идет разбирательство.

Погибший учился в 7 классе в одной из школ города.

Источник: bulak.kg