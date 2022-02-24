Один учитель на 50-60 учеников: качество образования в Оше снижается

Как известно, качество образования – один из самых надежных индикаторов будущего развития любого государства.

Исследование, проведенное специалистами Министерства образования и науки КР, показало снижение уровня базовых знаний у школьников в последние годы в целом по стране.

Переполненные школы – путь к низкому качеству знаний

По городу Ошу и Ошской области этот показатель падает очень заметно, несмотря на то что еще семь лет назад область показывала хорошие результаты даже по сравнению со столицей. Конечно, одна из причин – дистанционное обучение в период пандемии, но есть и другая особенность, влияющая с каждым годом все больше.

Переполненность школ достигает критической отметки. По оценкам экспертов, примерно 10 000 детей по этой области учится в переполненных классах, часть из них вообще не села за парты из-за нехватки школ. До 60 человек доходит количество учеников в одном классе. 200 школ надо построить в ближайшие годы, чтобы уравновесить демографический рост и решить проблему переполненных учебных заведений.

Ташболот Джороев, директор института образования ОшГУ, кандидат педагогических наук, доцент, искренне болеет за качество школьного образования: "Есть классы, где учатся 60 человек. Один урок длится 45 минут. Даже по одной минуте внимания учителя не достанется каждому ученику. А вы представляете себе, как это – за вечер проверить 60 контрольных или диктантов? И это только в одном классе! Невооруженным глазом я вижу, как падает качество знаний у новых абитуриентов. Чем больше переполняются школы, тем более плачевную картину мы наблюдаем. Скоро наши абитуриенты не будут знать не то что правил грамматики языков, они таблицу умножения не будут в состоянии осилить. А ведь это ресурс развития нашей страны, это наше будущее".

Образовательная система под угрозой

Еще несколько лет назад неправительственная организация "Булан Институт", занимающаяся проектами в сфере образования, провела исследование и по его итогам направила обращение президенту Кыргызстана. В нем организация призвала в срочном порядке решать проблемы в школах, так как "в противном случае в течение 10-15 лет школьная образовательная система может потерпеть крах". Доказательством служили международные оценки динамики качества школьного образования.

К сожалению, минимальным международным стандартам соответствовал уровень выпускников только нескольких частных школ и всего пары государственных. И высокую оценку муниципальные школы получили, увы, не в Оше. С тех пор ситуация только усугубилась.

Эсенгул Ураимова, заведующая кафедрой ЧиО в Ошском институте образования, беспокоится не меньше коллеги: "Падают результаты буквально по всем параметрам. ОРТ было на уровне по городу, но теперь и этого нет. Конечно, дети ничего не усваивают, их просто слишком много в классе. И ситуация продолжает развиваться. Идет прирост населения. Куда мы посадим через пять лет первоклашек, просто катастрофически непонятно. Как мы будем учить наших детей, если школ не хватает? А что мы будем делать, если даже в переполненные школы невозможно будет взять всех учеников?"

Учитель, отзовись

Не хватает не только школ, но и школьных учителей. Дефицит преподавательского состава по Ошской области – около 1 000 человек.

Математика, физика, информатика, биология, география, химия – предметы, которые попросту не все время преподаются в некоторых школах области, либо их читают смежники, учителя другой специализации. Педагогов начальных классов тоже недостаточно. Основной дефицит – в школах с русским языком обучения.

Эсенгул Ураимова уверена, пока проблема не станет приоритетом для республиканских властей, с места вопрос не сдвинется.

"Выпускаются из университета будущие педагоги. Бюджетники должны три года отработать по распределению, как-то дефицит таким образом покрывается. Но потом они уходят в частные школы, там зарплата выше. Или вовсе в бизнес. Не выдержав нагрузки, не только стрессовой, рабочей, но даже и физической. При виде девчушек-выпускниц, которые тащат сумки с двумя сотнями тетрадей, которые надо проверить, я сама расстраиваюсь. Должна быть какая-то системная, методичная работа на республиканском уровне, этот вопрос необходимо решать", - говорит Эсенгул Ураимова.

Спасти систему школьного образования еще можно. Но для этого нужны мобилизация политических сил, в том числе партий, работающих с проблемами на местах и знающих нюансы и особенности в каждом регионе, сотрудничество на всех уровнях и государственная полноценная поддержка.

Источник: Kaktus.media