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Два аэропорта в Баткенской области получат международный статус

Двум аэропортам в Баткенской области будет придан международный статус.

Об этом на выездном заседании в Баткенской области сказал глава кабмина Акылбек Жапаров.

По данным кабмина, речь идет об аэропортах «Баткен» и «Исфана».

Сейчас проводится работа по увеличению количества рейсов в города области.

Напомним, в ноябре 2019 года была начала реконструкция аэропорта «Исфана», которая завершилась летом 2020-го. В том же году аэропорту было присвоено имя великого государственного деятеля Исхака Раззакова.

Источник: bulak.kg

           

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