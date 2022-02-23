Два аэропорта в Баткенской области получат международный статус

Двум аэропортам в Баткенской области будет придан международный статус.

Об этом на выездном заседании в Баткенской области сказал глава кабмина Акылбек Жапаров.

По данным кабмина, речь идет об аэропортах «Баткен» и «Исфана».

Сейчас проводится работа по увеличению количества рейсов в города области.

Напомним, в ноябре 2019 года была начала реконструкция аэропорта «Исфана», которая завершилась летом 2020-го. В том же году аэропорту было присвоено имя великого государственного деятеля Исхака Раззакова.

Источник: bulak.kg