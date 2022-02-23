Борьба с ОПГ, зарплаты и квартиры для милиции. Интервью с Уланом Ниязбековым

В столице нам уже выделен участок под строительства новой поликлиники для сотрудников и ветеранов ОВД.

Министр внутренних дел Кыргызстана Улан Ниязбеков в интервью Reporter.kg рассказал о повышении зарплат сотрудников милиции, о вакансиях в ОВД, о криминогенной ситуации в стране и о многом другом.

Отметим, что по мнению читателей Reporter.kg, лучшим членом Кабинета министров стал министр внутренних дел Улан Ниязбеков. За него проголосовали 3733 человек. На втором месте экс-глава Кабинета министров Улукбек Марипов (870 голосов), на третьем — министр энергетики Доскул Бекмурзаев (334 голоса).

Опрос проводился в период с 24 декабря по 31 декабря, в нем приняли участие 6 711 человек.

Интервью с министром:

Планируется ли повышение заработных плат сотрудников ОВД КР?

Вопрос заработной платы является актуальным для государственных служащих, в целом. Конечно, её необходимо поднимать, в соответствии с требованиями времени. Данный вопрос согласован с главой государства Садыром Жапаровым и Кабинетом министров. В этом году ожидается повышение заработной платы. Стоит отметить, что государство занимается не только этим направлением, но и решает вопросы улучшения социальных условий. В настоящее время со стороны руководства страны осуществляется всесторонняя поддержка и забота.

Сколько автомашин и спецмашин для сотрудников ОВД будет закуплено?

В 2021 году при поддержке международных партнеров и спонсоров, приобретено 82 автомашины, которые переданы для улучшения деятельности органов внутренних дел. Основной упор сделан на региональные подразделения. В этом году планируем изыскать средства для приобретения автомашин и электроскутеров, которые будут переданы сотрудникам туристической и экологической милиции. В феврале текущего года мы приобрели 60 автомашин для подразделений ГУОБДД.

Продолжают ли на государственном уровне строить многоэтажные дома для сотрудников ОВД?

Безусловно, на сегодняшний день со стороны государства сотрудникам ОВД оказывается всесторонняя поддержка. В 2021 году для милиционеров УВД Оша, Ошской области и их семей построен и передан в эксплуатацию 240-квартирный дом. В настоящее время ведется работа по завершению отделки 216-квартирного дома в Бишкеке. Планируется строительство домов для сотрудников и их семей Таласа и Таласской области, города Каракол Иссык-Кульской области.

В столице нам уже выделен участок под строительства новой поликлиники для сотрудников и ветеранов ОВД. В данное время завершается проектирование. В планах у нас не только строительство поликлиники, но и госпиталя. Медицинское учреждение будет соответствовать самым современным требованиям и станет одним из важнейших элементов системы обеспечения социальных гарантий для милиционеров.

Какая работа для повышения авторитета и имиджа милиции проделывается со стороны МВД?

Мне, как министру внутренних дел, крайне важна репутация ведомства и тем более мнение граждан о нашей деятельности. Хочу заверить, мы глубоко самокритичны и в состоянии объективно оценивать свою работу. Мы видим положение дел, проблемы и недоработки над которыми надо трудиться и трудиться так, чтобы заслужить доверие жителей Кыргызстана.

Мы стремимся делать все от нас зависящее, чтобы население чувствовало себя всесторонне защищенным. Ведь это и есть залог доверия общества к милиции.

Несколько лет назад сообщалось о том, что кыргызскую милицию переименуют в полицию. Актуален ли данный вопрос сегодня?

Я считаю, что сегодня подобный вопрос не актуален. Хочу заметить, что для реализации этой затеи потребуются значительные расходы, что в настоящее время не уместно. Наша цель — повысить доверие общества к милиции, улучшить качество работы. Именно в этом направлении мы движемся и предпринимаем все усилия.

Сколько свободных вакансий на сегодня в системе МВД?

В настоящее время свободных вакансий в системе МВД почти нет. В каждом УВД имеется резерв кадров, скажу честно, сегодня желающих прийти на службу в милиции достаточно. Кроме этого каждый год Академия МВД выпускает около 130 молодых специалистов-лейтенантов. Молодые офицеры с большой ответственностью выполняют поставленные перед ними задачи, вносят вклад в обеспечение стабильности в стране и в борьбу с преступностью. На милиционеров возлагается большая ответственность – следить за правопорядком, расследовать преступления, подрывающие безопасность людей, угрожающие их здоровью и жизни. Более грамотные, упорные и выдержанные люди проходят конкурс и успешно работают.

Но, я вам скажу одно, что работа в милиции очень трудная и опасная. Необходимо выяснять все подробности дела, обстоятельства произошедшего, вычислять подозреваемого, проводить задержание, расследовать уголовное дело, а это очень трудоемкое и непростое занятие, но обязательная составляющая работы в милиции.

Правоохранительная деятельность характеризуется экстремальностью, связанной с наличием различных стресс-факторов, повышенной ответственностью, дефицитом времени, опасностью для здоровья и психическими перегрузками в работе. Поэтому в органах могут работать только люди с высокими психофизиологическими, физическими способностями, моральными установками, уравновешенные и крайне ответственные. Впечатлительным, беспринципным, безответственным в милиции не место.

Какая работа проделана по ремонту здания центрального Аппарата МВД?

В рамках цифровизации деятельности органов внутренних дел проделана масштабная работа по оснащению подразделений ведомства новейшим техническим оборудованием, кроме того, произведен капитальный ремонт здания министерства.

Отремонтирован зал для встреч с официальными делегациями и проведения онлайн-конференций; Центр оперативного управления и координации, где интеллектуальные камеры в онлайн-режиме контролируют ситуацию в местах массового скопления людей во всех районах и городах страны. В ближайшее время планируем установить видеонаблюдение и на других объектах, будет осуществляться круглосуточный мониторинг в центре оперативного реагирования МВД.

Также усовершенствованы контрольно-пропускных пункты (установлены современные пропускные системы). Видоизменен и улучшен фасад здания. Обновлен мемориал памяти погибшим сотрудникам. Установлены LED-экраны в актовом зале и фойе. Завершена модернизация центра пресс-службы ведомства и создание студии – аппаратных и режиссерских помещений.

Хочу отметить, помимо ремонта здания ЦА, в прошлом году мы приобрели новую технику для региональных подразделений — электромотоциклы, автомашины, вооружение, переносные портативные радиостанции и множество других образцов спецтехники. Для участковых инспекторов милиции мы разработали и сшили новую форму в летнем, зимнем, осенне-весеннем и повседневном вариантах. Участковых планируем обеспечить служебными планшетами и боди-камерами.

Какова на сегодня криминогенная ситуация в Кыргызстане? Сколько членов ОПГ задержано за 2021 год и начало 2022 года?

Криминогенная ситуация в республике стабильная. В настоящее время задержание и привлечение к уголовной ответственности членов ОПГ является одной из принимаемых ОВД мер по предупреждению и пресечению преступлений организованного характера.

В 2021 году органами внутренних дел задержаны и привлечены к уголовной ответственности по различным фактам преступлений 189 субъектов организованной преступности, которые подозреваются в совершении 185 различных преступлений, в том числе убийства, разбои, грабежи, мошенничества, вымогательства, хулиганства. Согласно данным Главного управления информационных технологий МВД, на оперативном учете МВД, как члены ОПГ и РПГ, состоят 1168 человек. Проводятся оперативно-следственные мероприятия по отслеживанию деятельности субъектов ОПГ в местах лишения свободы.

Сколько тяжких и особо тяжких преступлений раскрыто?

В 2021 году на территории республики совершено 2966 тяжких и особо тяжких преступлений, из них раскрыто 1657. Мы уделяем особое внимание раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений. В то же время перед сотрудниками уголовного розыска стоит задача по раскрытию каждого, подчеркиваю каждого преступления, независимо от степени тяжести и общественной значимости. Отмечу, что заказных убийств, вымогательств не зарегистрировано, что является результатом повсеместной профилактической работы.

С возвращением Уголовного розыска, увеличиваются/уменьшаются полномочия сотрудников данной службы?

С 1 декабря 2021 года вступили в силу три новых кодекса — Уголовный, Уголовно-процессуальный и Кодекс о правонарушениях КР. Полномочия оперативных сотрудников увеличились. Система профилактики преступности была ослаблена. Оперативники были зависимы от следственной службы при проведении оперативно-розыскной деятельности.

Все должно было встать на свои места. Если кто-то совершил преступление, то должен за это ответить перед законом. Конечно гуманность и справедливость неотъемлемые части уголовного процесса, а модернизация и реформы должны идти в ногу со временем, не ущемляя права граждан и не связывая руки милиции. ГУУР был лишен многих естественных функций, что сказалось на качестве работы.

Какую главную задачу вы поставили себе как министр?

Перед министерством внутренних дел стоит самый широкий сектор задач. Это и общая борьба с преступностью, и противодействие коррупции, цифровизация всей системы ОВД и поддержание общественного порядка и безопасности. Их выполнение одинаково важно для наших граждан, поскольку именно от эффективности действий милиции зависит ощущение защищенности каждого конкретного гражданина.

С какими пробелами вы столкнулись в первые дни после назначения на данный пост?

Я пришел в очень трудное для страны время — после массовых беспорядков 5-6 октября 2020 года. В первую очередь, нужно было на должном уровне обеспечить охрану общественного порядка и безопасности граждан.

Все мы помним провокации и попытки дестабилизации обстановки в стране, но милиция предприняла все необходимые меры по недопущению повторения октябрьских событий. Кроме того, в стране предстояли важные политические события — проведение выборов президента КР, выборов в Жогорку Кенеш, выборов в местные кенеши и референдума по Конституции.

Основываясь на конституционных принципах, государственные органы, в том числе и органы внутренних дел, обязаны служить обществу. Поэтому мы приложили все усилия для защиты прав человека, верховенства закона и обеспечения мирной жизни людей.

Поступают/поступали угрозы в вашей адрес в связи с событиями октября 2020 года?

Нет. Мне лично никто не угрожал. Но, поступает много обращений от граждан. С каждым мы работаем, по каждому разбираемся, проводим проверки и даём исчерпывающие разъяснения адресатам.

Какие громкие дела сейчас расследует МВД?

В настоящее время расследуется ряд громких уголовных дел:

— убийство Сумаи, 2012 года рождения, на территории Сузакского района Джалал-Абадской области;

— убийство женщины и ее сына в июне 2019 года на окраине Кара-Балты.

— по разбойному нападению на гражданина Турции в сентябре 2020 года в селе Кашка-СууЮ, был задержан житель Чуйской области, материалы дела переданы в суд.

— расследуются также ряд других дел.

Мной лично даны указания соответствующим службам о принятии необходимых мер для раскрытия резонансных дел. Виновные должны быть привлечены к ответственности и понести наказание по всей строгости закона за совершенные преступления. Отрабатываются все версии и ведутся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к данным преступлениям.

Какую работу МВД проводит по кибербезопасности?

К сожалению, в современных условиях экстремистские материалы, идеология экстремистских течений и групп, активно воздействуют на сознание граждан и в первую очередь — на молодежь посредствам использования сети Интернет и компьютерной коммуникации.

За 12 месяцев 2021 года Службой по противодействию экстремизму и незаконной миграции МВД Кыргызской Республики проведена работа по выявлению и пресечению деятельности интернет-сайтов, занимающихся распространением и пропагандой идеологии религиозных экстремистских и международных террористических организаций, деятельность которых запрещена на территории Кыргызской Республики.

За истекший год в сети Интернет выявлено и передано в территориальные органы внутренних дел 39 материалов экстремистского характера, возбуждающих расовую, национальную, религиозную или межрегиональную вражду. Кроме того, выявлено 63 сайта и 20 аккаунтов, на основании решения суда заблокированы 38 сайтов.

На сегодняшний момент киберпреступность носит глобальный характер и охватывает весь мир. Наши сотрудники проходили обучение по противостоянию киберугрозам в республиках Корея и Турция. На сегодня они с успехом применяют профессиональные навыки.

Ваше увлечение? Хобби?

Сейчас на личные дела практически нет времени. В век инновационных технологий, цифровизации я, как и любой гражданин, стараюсь идти в ногу со временем. Если, по счастливой случайности, находится время, смотрю образовательные видео на темы IT-технологий и изучения иностранных языков.

Источник: reporter.kg