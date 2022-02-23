Отец жестоко избитого в Сокулуке мальчика рассказал, почему не смог защитить сына

Молодожены захотели жить самостоятельно и съехали от родителей на квартиру.

Отец жестоко избитого в Сокулуке ребенка Николай Кемалетдинов рассказал Reporter.kg о том, как его работодатель Александр Самаркин бил малыша и почему он не защитил своего сына.

Напомним, Егору 1 год и 8 месяцев. С побоями он попал в больницу. По делу об избиении задержан работодатель родителей ребенка Александр Самаркин.

По словам Николая, с матерью Егора Аленой они стали сожительствовать когда Алене было 15 лет, а ему 17. Поженились в 2017 году, когда Алене исполнилось 17. В этом же году у них родилась дочь.

Молодожены захотели жить самостоятельно и съехали от родителей на квартиру. Позже попали к Александру Самаркину. На его большом крестьянском хозяйстве жили и работали.

По словам Николая, через полтора–два месяца работодатель Самаркин стал оказывать его жене знаки внимания.

Позже она стала отвечать ему взаимностью. К тому времени у Николая с Аленой было уже двое детей.

После того, как Николай увидел переписку в телефоне жены со своим работодателем, Алена с детьми уехала жить к подруге. А позднее вернулась уже к Александру. И была там по собственной воле, несмотря на то, что он бил ее и детей.

А вот Николай не мог уйти от Александра из-за долга. Он задолжал Самаркину 160 тысяч сомов.

Рассказ Николая был не очень понятным. Непонятен и хронометраж событий и логика всех героев рассказа.

Из его слов стало известно, что несмотря на то, что супруга Николая проживала с Александром Самаркиным, расходы на содержание третьего ребенка Алены работодатель Самаркин высчитывал из заработной платы Николая. Но третьего ребенка Алена родила не от Николая. И не от Александра.

А позже вообще избавилась от ребенка, отдав его биологическому отцу.

На вопрос, почему он не заступался за своего маленького сына, когда его избивали, Николай завил, что когда он заступался за сына, Александр еще сильнее причинял боль ребенку.

«Был такой случай, когда ребенку ухо сломали… Я не знаю, кто сломал, как сломал? Как ребенок мог в машине упасть и сломать ухо? Ну это нереально в машине сломать ухо. Там явно был удар либо еще что-то. Мы приехали в 3-детскую больницу. Ребенку оказали помощь и отправили домой. По дороге домой ребенок уснул у меня на руках. Я сидел с ребенком на заднем сиденье. Жена сидела на переднем сиденье. Александр – за рулем. Это был час ночи. Саша стал кричать и будить ребенка. Я попросил оставить его в покое, чтобы ребенок поспал. А Саша забрал его у меня и поставил между двумя передними сиденьями. Он ему не разрешал спать. А когда я заступился, он меня избил прямо в машине», – рассказал Николай.

Источник: reporter.kg