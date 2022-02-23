ГКНБ задержал начальника отдела Минфина и бывшего работника аппарата правительства

К. А. М. обладал широкими полномочиями в части выделения денежных средств из государственного бюджета на строительство, в том числе в определении приоритетных объектов.

ГКНБ в ходе расследования уголовного дела в отношении вице-мэра Бишкека Азата Узакова установил причастность заведующего отдела планирования капитальных вложений Министерства финансов К. А. М. и бывшего работника аппарата правительства А. М. Б. Об этом пишет пресс-служба комитета.

Со ссылкой на показания фигурантов уголовного дела ГКНБ пишет, что после присуждения ОсОО "Г. П. С." тендера на строительство школы им. Т. Каракеева в Чуйской области у его руководителя Т. Г. Т. возникли искусственно созданные чиновниками проблемы в части финансирования. Основной целью являлось получение "отката".

"К. А. М. обладал широкими полномочиями в части выделения денежных средств из государственного бюджета на строительство, в том числе в определении приоритетных объектов. В этой связи Т. Г. Т. передала вышеуказанным должностным лицам денежные средства в размере 5% от общей суммы, или 1,5 млн сомов, в качестве взятки", - говорится в сообщении.

21 февраля 2022 года следствием в рамках указанного дела были задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ К. А. М. и А. М. Б. В настоящее время проводятся следственно-оперативные действия, направленные на установление всех обстоятельств дела и причастных лиц.



Источник: kaktus.media