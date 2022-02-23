Садыр Жапаров прокомментировал события на востоке Украины

Призываю при урегулировании ситуации максимально проявлять благоразумие и сдержанность для недопущения дальнейшей эскалации конфликта.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прокомментировал события, происходящие на востоке Украины. Своей позицией он поделился на своих страницах в социальных сетях.

"С тревогой и глубокой озабоченностью наблюдаю за развитием ситуации на востоке Украины. Мне постоянно докладывают о развитии ситуации, в том числе вокруг Донбасса.

Кыргызская Республика всегда исходила из необходимости соблюдения Минских договоренностей, являющихся единственным документом по урегулированию конфликта, получившим поддержку Совета Безопасности ООН. К сожалению, их невыполнение привело к нынешней непростой ситуации.

Убежден в необходимости урегулирования возникшей ситуации исключительно мирным дипломатическим путем и за столом переговоров во избежание человеческих жертв. Ведь жизнь человека – самое ценное, что есть на земле.

Призываю при урегулировании ситуации максимально проявлять благоразумие и сдержанность для недопущения дальнейшей эскалации конфликта.

Возможно, это была вынужденная мера для защиты мирного населения территорий Донбасса, где проживает большое количество российских граждан.

Хочу заметить, что признание того или иного государства является суверенным правом любой страны", - заявил Жапаров.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР и поручил российской армии обеспечить там мир.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к нации заявил, что международно признанные границы Украины останутся прежними.

Источник: kaktus.media