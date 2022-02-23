Советник посольства КР в Таджикистане принял участие в круглом столе в Душанбе, посвященном сотрудничеству в ШОС

Как сообщила пресс-служба МИД КР, мероприятие приурочено к первой годовщине образования центра.

Советник посольства Кыргызстана в Таджикистане А.Аданбаев принял участие в круглом столе «ШОС 2022: на пути к новым целям развития», который прошел 22 февраля в Центре дружбы и сотрудничества ШОС в Таджикистане.

Как сообщила пресс-служба МИД КР, мероприятие приурочено к первой годовщине образования центра.

В круглом столе приняли участие заместитель генерального секретаря ШОС, партнеры центра, в том числе молодежная платформа ШОС «SCOLAR Network», филиал МГУ им.М.В.Ломоносова в Душанбе, представители МИД РТ и посольств государств-членов ШОС и эксперты сферы.

Организаторы представили план мероприятий Центра дружбы и сотрудничества ШОС в Таджикистане на 2022 год, в том числе совместные проекты, расширяющие сферы сотрудничества механизмов народной дипломатии в рамках ШОС.

В ходе мероприятия посольство КР в РТ подчеркнуло, что Кыргызская Республика рассматривает сотрудничество в рамках Шанхайской организации Сотрудничества как одно из приоритетных направлений своей внешней политики. Также отмечено, что запланированные на 2022 год мероприятия под началом Центра дружбы и сотрудничества ШОС в Таджикистане на практике будут способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества государств-членов ШОС в рамках Организации.

В свою очередь представители Центра дружбы и сотрудничества ШОС в Таджикистане отметили о важности развития приграничного сотрудничества между КР и РТ, в частности, организации различных культурных и иных мероприятий между жителями приграничных территорий наших стран.

Кроме того, выражена заинтересованность Центра в сотрудничестве и установлении контактов с Культурно-интеграционным Центром стран ШОС в г.Бишкек.

Источник: kg.akipress.org