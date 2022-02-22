Депутат предложил переименовать районы Бишкека с учетом кыргызского языка

Депутат Айбек Алтынбеков предложил мэру Бишкека переименовать все четыре района Бишкека так, чтобы они звучали по-кыргызски.

Свое предложение он озвучил на заседании комитета Жогорку Кенеша.

По его словам, нужно рассмотреть переименование районов, сделать их с учетом звучания на кыргызском языке.

Мэр Айбек Джунушалиев ответил, что по этому вопросу уже есть предложения, которые будут рассмотрены в соответствии с порядком.

"Согласно порядку мы рассматриваем, решение будет принято в соответствии с законом", - добавил он.

Напомним, сейчас Бишкек делится на четыре административных района: Ленинский, Первомайский, Октябрьский и Свердловский.



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