Депутат предложил переименовать районы Бишкека с учетом кыргызского языка

Депутат Айбек Алтынбеков предложил мэру Бишкека переименовать все четыре района Бишкека так, чтобы они звучали по-кыргызски.
Свое предложение он озвучил на заседании комитета Жогорку Кенеша.
По его словам, нужно рассмотреть переименование районов, сделать их с учетом звучания на кыргызском языке.
Мэр Айбек Джунушалиев ответил, что по этому вопросу уже есть предложения, которые будут рассмотрены в соответствии с порядком.
"Согласно порядку мы рассматриваем, решение будет принято в соответствии с законом", - добавил он.
Напомним, сейчас Бишкек делится на четыре административных района: Ленинский, Первомайский, Октябрьский и Свердловский.
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