Депутат Айбек Алтынбеков предложил открыть детский сад для детей с синдромом Дауна

Он добавил, что также нужно открыть учебные центры для детей с синдромом Дауна.

"С каждым годом в стране рождаются все больше детей с синдромом Дауна. Оказывается, у них нет своего садика. Хотелось бы, чтобы мэрия подумала об этом", - обратился депутат Айбек Алтынбеков к мэру Бишкека Айбеку Джунушалиеву на заседании комитета Жогорку Кенеша.

Он добавил, что также нужно открыть учебные центры для детей с синдромом Дауна.

"Им нужен уход, вот недавно депутат подняла вопрос, что одна из таких детей до 30 лет не получала пособия", - сказал он.

Также он предложил мэру рассмотреть вопрос открытия детских садов с помощью спонсоров, тогда мэрии нужно выделить земельный участок в городе.

Джунушалиев отметил, что он был в садике, где воспитывались не только дети с синдромом Дауна и, действительно, там не было условий. Он также рассказал о нехватке воспитателей в таких садах.

"Если будут спонсоры, то мы готовы рассмотреть", - добавил мэр.

Депутат добавил, что из регионов приезжают родители с такими детьми, потому что в столице условия и врачи лучше. Прокомментировал он и поиск спонсоров.

"Если готовы, то я могу привлечь этих спонсоров и встретиться с вами. Вы можете посоветоваться с бишкекским горкенешем", - заключил депутат.



URL: https://kaktus.media/455004