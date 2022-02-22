Депутат Айбек Алтынбеков предложил открыть детский сад для детей с синдромом Дауна

Он добавил, что также нужно открыть учебные центры для детей с синдромом Дауна.
"С каждым годом в стране рождаются все больше детей с синдромом Дауна. Оказывается, у них нет своего садика. Хотелось бы, чтобы мэрия подумала об этом", - обратился депутат Айбек Алтынбеков к мэру Бишкека Айбеку Джунушалиеву на заседании комитета Жогорку Кенеша.
Он добавил, что также нужно открыть учебные центры для детей с синдромом Дауна.
"Им нужен уход, вот недавно депутат подняла вопрос, что одна из таких детей до 30 лет не получала пособия", - сказал он.
Также он предложил мэру рассмотреть вопрос открытия детских садов с помощью спонсоров, тогда мэрии нужно выделить земельный участок в городе.
Джунушалиев отметил, что он был в садике, где воспитывались не только дети с синдромом Дауна и, действительно, там не было условий. Он также рассказал о нехватке воспитателей в таких садах.
"Если будут спонсоры, то мы готовы рассмотреть", - добавил мэр.
Депутат добавил, что из регионов приезжают родители с такими детьми, потому что в столице условия и врачи лучше. Прокомментировал он и поиск спонсоров.
"Если готовы, то я могу привлечь этих спонсоров и встретиться с вами. Вы можете посоветоваться с бишкекским горкенешем", - заключил депутат.
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