Пловец Денис Петрашов завоевал серебро в студенческой лиге США

Этот результат позволяет Петрашову принимать участие в открытом чемпионате США.
Участник двух Олимпийских игр Денис Петрашов завоевал серебро в состязаниях по плаванию в рамках студенческой лиги США - Atlantic Coast Conference (AСС, Конференция атлантического побережья). Об этом сообщает Федерация плавания Кыргызстана.
Как отмечается, в финальном заплыве на дистанции 200 метров брассом Петрашов финишировал за 1 минуту 51,89 секунды и занял второе место.
Этот результат позволяет Петрашову принимать участие в открытом чемпионате США.
Согласно информации официального сайта университета, Петрашов учится в этом учебном заведении в городе Луисвилле, штат Кентукки. Его результаты уже включены в рекорды атлетов этого вуза.
Отметим, AСС - спортивная студенческая лига в США, входящая в первый дивизион Национальной ассоциации студенческого спорта. Также входит в топ-6 сильнейших конференций американского студенческого спорта.
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