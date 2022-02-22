Кому принадлежат 17 медвузов, которые Алымкадыр Бейшеналиев намерен закрыть. Список, имена

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев уверенно заявляет, что закроет 17 медвузов.

Про его словам, его уже "ищут олигархи, связанные с мединститутами".



Кому принадлежат эти медвузы? Отметим, что список озвучен предварительный. Оговаривается, что деятельность вузов еще будет проверяться.

1.Международный университет "Ала-Тоо" (медицинский факультет)

Был создан в 1996 году. Его учредителями являются международное образовательное учреждение "Сапат" и Минобразования.

В университете есть медицинский факультет с одним отделением - "лечебное дело". Для граждан Кыргызстана обучение там стоит $3 300, для иностранцев - $4 000 в год.

2. Азиатский медицинский институт им. С. Тентишева

Открыт в 2005 году. Единоличным учредителем является Эркин Тентишев. Институт носит имя его отца Саткынбая. Студенты, которые там обучаются, не знают, был ли связан отец учредителя с медициной. Сейчас Эркин Тентишев является полномочным представителем президента в Чуйской области.

В институте два факультета - "лечебное дело" и "стоматология". Обучение стоит $ 2 тыс. в год как для кыргызстанцев, так и для иностранцев, но там в основном учатся студенты из Индии и Пакистана.

Институт неоднократно оказывался в центре скандала. В 2013 году тогдашний министр здравоохранения Дамира Ниязалиева уже пыталась его закрыть, в 2014 году Минобразования приостанавливало действие лицензии, а студенты жаловались на качество обучения.

3. Международная высшая школа медицины

Она создана при Международном университете Кыргызстана. В базе Минюста указано, что ее учредителем является ОО "Поддержка образования и науки "Знание". В свою очередь учредителями этой организации числятся три человека - Саадат Аюпова, Раиса Казакбаева и Туратбек Усупов. Об этих людях очень мало информации в открытых источниках.

На сайте университета указано, что там в основном обучаются студенты из Индии, Пакистана, Южной Кореи, США, Великобритании, России, Украины, Афганистана, Японии, Непала, Бангладеш, Турции и Сирии. Есть отделение магистратуры, аспирантуры. Стоимость обучения на 2020-2021 учебный год составляла $4 500 без учета вступительного взноса и посреднических услуг. Туда принимают только иностранцев, так как система рассчитана на 12-летнее школьное образование, чего в Кыргызстане нет.

Международная высшая школа медицины.

4. УНПК "Международный университет Кыргызстана"

В базе osoo.kg указано, что директором является Елена Савченко. Учредителей двое - организации "Мультимедийный институт дистанционного обучения" и "Поддержка образования и науки "Знание".

В открытых источниках очень мало информации об этом учебном заведении.

Сайты, страницы в социальных сетях ведут в вышеуказанную Школу медицины при МУК, но в МУК сообщили, что это два разных учебных заведения. Связаться с самим УНПК "Международный университет Кыргызстана" не удалось.

Кому принадлежат 17 медвузов, которые Алымкадыр Бейшеналиев намерен закрыть. Список, имена

5. "Салымбеков Университет"

Был открыт в 2019 году и принадлежит Аскару Салымбекову. В университете обучают только медицинским специальностям, и он рассчитан для студентов из Индии, Пакистана. Один семестр обучения в нем стоит $1 250.

6. Международный медицинский институт "Авиценна"

Был открыт в 2019 году. В университете есть направления по фармакологии, стоматологии. В osoo.kg указано, что директором является Нусуретбек Райымбеков, соучредители - Нусуретбек Райымбеков, Эркинбек Маматов и Раза Али. Университет находится в микрокрайоне "Тунгуч".

Из открытых источников известно, что, кроме "Авиценны", Нусуретбек Райымбеков владеет лицеем "Интеллект медикал".

Эркинбек Маматов является владельцем и директором клиники "КАМЕК", которую Минздрав выселяет из арендованного здания роддома №2.

О Раза Али нет информации.

Стоимость обучения не указана на сайта, в приемной университета также не сообщили.

7. Евразийский университет "Международный медицинский университет"

Он принадлежит семье экс-депутата Кубанычбека Жумалиева. Несколько лет назад директором университета была его супруга, певица Роза Аманова, сейчас заведение возглавляет Эсен Салиев.

Учредителем университета является компания "Аструм-Берекет", которая занимается сдачей в аренду помещений. Компания принадлежит Султану Мырзабекову, сыну Кубанычбека Жумалиева. Университет расположен по адресу: ул. Анкары, 17/1.

8. Международный медицинский университет

Этот университет также расположен по адресу: ул. Анкары, 17/1 и связан с компанией семьи Кубанычбека Жумалиева "Аструм-Берекет".

9. "Роэль метрополитен университет"

Директор - Турдалы Токтоматов, учредители - Турдалы Токтоматов, Шахзад Хуррам, Осмонбек Туманов, ОсОО "ИК медикал". Об этих лицах мало информации в открытых источниках.

10. "АВС Академия"

Создана в июле 2019 года, в марте 2020 года получила лицензию от Минобразования. Там обучают по направлению "лечебное дело". У учреждения шесть учредителей: Эльмира Исмаилова, Садагул Дуйшеналиева, Асель Текебаева, Диляра Салимова, , ЗАО "Берекет" и ОсОО "Клиника профессора Асымбековой". А директором учреждения является Эдиль Асымбеков. Он родственник бывшего главы аппарата кабмина Шамиля Асымбекова и бывшего вице-премьера Гульнары Асымбековой, владелицы "Клиники профессора Асымбековой".

11. Международный университет медицины и науки

У университета два учредителя -Али Ихсан и строительная компания "Софит Строй". Подробной информации об этом вузе нет.

12. Международный университет науки и бизнеса (медицинский факультет)

Директором является Асаналы Кулуев. Учредителями являются благотворительный фонд "Каганат" и ОсОО "Даража-Инвест", которое занимается ремонтом машин. Фирма принадлежит Болоту Акматову.

Примечательно то, что этот университет =https://munib.kg/o-nas/предлагал своим студентам не только образование, но и квартиру в ипотеку.

Ранее радио "Азаттык" сообщало, что Международный университет науки и бизнеса в Бишкеке открылся в 2016 году. Университет расположился в отремонтированном здании во дворе старого завода "Электротехник". В учебном заведении обучают бизнесу, экономике и медицине. Обучение стоит около $2 900.

В 2018 году Минобразования собиралось отозвать лицензию из-за несоответствия требованиям.

13. Бишкекский международный медицинский институт

Директор - Турсун Мамырбаева. У университета шесть учредителей: экс-депутат Альфия Самигуллина, и.о. главы БНИЦТиО Памир Муратов, Сергей Агарин, Аида Рахимдинова, Акылбек Иманкулов, Салима Ярова, Юсуф Яров, Нурсултан Оторбаев.

14. Научно-исследовательский медико-социальный институт в Джалал-Абаде

Директором является Жаныбай Арынбаев. У института девять соучредителей. Четверо из них - Айтурган, Исхак, Эрбол и Бегимай Зулпукаровы - дети Муктарбека Зулпукарова, который в свое время был приближенным Ахмата Бакиева. Остальные соучредители - племянница Сооронбая Жээнбекова Айжамал Кантороева, Эрзат Арынбаев, Элеонора Эшатова и образовательный центр "Симба".

Стоимость обучения в данном институте по направлению "лечебное дело " стоит 75 тыс сомов.

15. Кыргызский медико-стоматологический институт в Кара-Балте

Директор Саяра Музурупханова. Учредителем является медицинский колледж имени Н. И.Пирогова, который принадлежит Мухаббат Токомбаевой.

16. Ошский международный медицинский университет

Директором университета является Бибигул Орунбаева. У университета четыре учредителя: Мухаммад Шоиб Шахид Нур Мухаммад, Рамиль Мингазиев, Кымбат Омурзакова, Саид Ахмад Мухаммад Васим. Об этих людях мало информации в открытых источниках.

17. Университет "Адам" (медицинский факультет)

Это переименованная Бишкекская финансово-экономическая академия. В базе osoo.kg указано, что у университета два учредителя - Жылдыз Сопубекова и Сарвар Гулам Мужтаба Чаудхары Гулам Сарвар.

Одно из направлений в университете - "лечебное дело". Обучение на этом факультете стоит 49 тыс. сомов.



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