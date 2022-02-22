ГКНБ: Пресечена контрабанда на более 19 тонн

Бишкек, "Саясат. kg". В настоящее время по данным фактам ведётся досудебное производство в рамках уголовных дел.

ГКНБ КР в рамках мероприятий по борьбе с контрабандной деятельностью проводятся соответствующие оперативно-розыскные мероприятия, направленные на предупреждение и пресечение контрабандной деятельности на линии государственной границы Кыргызской Республики.

Так, с 12. января по 15 февраля текущего года по факту незаконного пересечения госграницы КР с целью контрабандной деятельности, задержано более 19 тонн контрабандных грузов.

Вместе с тем, в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено причастность военнослужащих одной из в/ч ПС ГКНБ КР прапорщика И.Н. и сержанта Э.М..

В настоящее время по данным фактам ведётся досудебное производство в рамках уголовных дел.

ГКНБ КР продолжает соответствующие работы по противодействию контрабанды на государственной госгранице. При этом в рамках предупредительно-профилактических мер совместно с ОМСУ проводятся соответствующие разъяснительно-правовые мероприятия среди местного населения по недопущению ввоза незаконной сельскохозяйственной продукции и оказанию содействия в пресечении каналов незаконной перевозки товаров.