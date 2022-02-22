ОАО «МАМ»: В аэропорту «Ош» торжественно встретили первый рейс из Шарджи

Бишкек, "Саясат. kg". Первым рейсом из Оша в Шарджу улетели 164 пассажира, а прилетели 10 человек.

В Международном аэропорту «Ош» 21 февраля 2022 года торжественно встретили первый рейс по маршруту «Шарджа-Ош-Шарджа». По традиции воздушное судно встретили водяной аркой.

Первым рейсом из Оша в Шарджу улетели 164 пассажира, а прилетели 10 человек.

В мероприятии приняли участие Председатель Правления ОАО «МАМ» Бакыт Шаршеев, заместитель Полномочного представителя президента в Ошской области Уристем Манапов, заместитель Генерального директора по инфраструктурному и региональному развитию Абдималик Бусурманкулов, директор Международного аэропорта «Ош» Арипжан Токуров, региональный менеджер авиакомпании «Air Arabia» Алла Берест и др..

«Сегодня знаменательный день. Мы впервые открываем рейс по маршруту «Шарджа-Ош-Шарджа». Открытие прямых рейсов только расширит сотрудничество между нашими странами, что будет способствовать развитию нашей страны и авиационной отрасли в целом», - сказал Председатель Правления ОАО «МАМ» Бакыт Шаршеев.

По его словам, на сегодня выполняется несколько прямых регулярных рейсов из Международного аэропорта «Ош» в города миллионники Российской Федерации. За последние два года открылись рейсы в Турцию и Кувейт.

В свою очередь, региональный менеджер авиакомпании «Air Arabia» Алла Берест отметила, что сотрудничество между ОАО «МАМ» и авиакомпанией длится уже три года.

«Мы давно планировали открыть рейс в город Ош, к сожалению из-за пандемии пришлось на время приостановить. Но сегодня смогли осуществить свой план чему мы очень рады» - сказала она.

Авиакомпания Air Arabia (ОАЭ) будет выполнять рейс в понедельник и субботу с 21 февраля по 3 марта 2022 года. А начиная с 3 марта количество рейсов увеличится до 3 раз в неделю: понедельник, среда и суббота.

Примерное время полета 3, 5 - 4 ч.