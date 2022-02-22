В каких странах отменены ограничительные меры против COVID-19?

Бишкек, "Саясат. kg". На прошлой неделе в некоторых странах были ослаблены ограничительные меры, а в других они сняты полностью.

Казахстан отменил обязательное ПЦР –тестирование для въезда граждан Казахстана с 17 февраля 2022 года. Так, больше не требуется обязательное ПЦР-тестирование, при полном курсе вакцинации (получение второй дозы не менее 6 месяцев) или ревакцинации против COVID-19.



Израиль с 1 марта отменяют в стране COVID-паспорта. Ранее в стране был разрешен въезд вакцинированным и переболевшим COVID-19 иностранцам из стран с умеренным уровнем заболеваемости.



В Австрии первые меры по облегчению ограничений приняты 19 февраля. Теперь в места куда пускают только привитых или переболевших COVID-19, будут пускать и по отрицательным ПЦР-тестам.

А с 5 марта власти планируют отменить "зеленые паспорта" о вакцинации, ограничения доступа в общественные места, ограничения по численности для мероприятий.



Дания отменяет карантинные меры с 1 февраля. Жителям страны больше не нужно предъявлять паспорт вакцинации для посещения массовых мероприятий и носить маски.

Как отмечают власти многих стран, важной предпосылкой для снятия ограничений стал и высокий уровень вакцинации от коронавируса в стране. Например, в Дании 81,4% населения получили полный курс вакцинации от коронавируса, а 61% жителей - бустерную дозу. Они отметили что у вакцинированных от COVID-19 риск столкнуться с осложнениями ниже, чем у непривитых пациентов, утверждают эксперты.



Во Франции с 16 февраля начался следующий этап снятия ограничений. Открыты бары, культурные мероприятия. Маски на улице больше не нужны.

Высокие показатели вакцинированных во Франции позволяют бороться с волной, вызванной омикрон-вариантом коронавируса, без локдауна, заявили представители правительства.