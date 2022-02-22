Прокуратура обвинила сотрудников суда в незаконном задержании кыргызстанца

По данному факту прокуратура Ошской области возбудила уголовное дело
Прокуратура Ошской области выявила факт незаконного содержания под стражей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.
Так, из-за незаконных и необоснованных действий должностных лиц Ошского областного суда, грубо нарушивших требования статьи 59 Конституции Кыргызстана, гражданин И.Б. незаконно содержался под стражей четверо суток.
По данному факту прокуратура Ошской области возбудила уголовное дело по статье 191 «Незаконное задержание или заключение под стражу» УК КР. В настоящее время проводится следствие.
Пресс-служба Генпрокуратуры
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