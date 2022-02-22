Закон о фейках. В кабмине придумали, как блокировать сайты и страницы в соцсетях

В случае если владелец сайта или страницы удаляет недостоверную (ложную) информацию, то работа сайта или страницы возобновляется.

Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики КР выносит на общественное обсуждение проект постановления кабмина «Об утверждении Положения об обжаловании недостоверной (ложной) информации в сети интернет».

В справке-обосновании говорится, что указанный механизм предусматривает рассмотрение и приостановление работы сайта или страницы в интернете по обращению граждан и юридических лиц.

«Принятие постановления определит меры, которые будут направлены на возможность любого гражданина отстоять свои права, а также честь, достоинство и деловую репутацию от распространения в интернет-пространстве недостоверной (ложной) информации», — отмечается в документе.

Предусматривается, что заявитель, который считает публикацию недостоверной (ложной) информацией, сначала обращается к владельцу сайта или страницы в соцсетях, разместивших эти сведения, с просьбой удалить материал.

В случае если владелец сайта или страницы удаляет недостоверную (ложную) информацию, то работа сайта или страницы возобновляется.

Если владелец сайта или страницы отказывается или нарушает время удаления (24 часа), заявитель обращается в службу по регулированию и надзору в отрасли связи при Министерстве цифрового развития и просит приостановить работу сайта или страницы со сроком до двух месяцев.

В заявлении гражданина или юридического лица должны быть указаны следующие сведения:

фамилия, имя, отчество — для физического лица, полное наименование организации — для юридического, паспортные данные заявителя, контактная информация (номера телефона или факса, адрес электронной почты, почтовый адрес);

доменное имя сайта в интернете, его сетевой адрес, указатель страницы сайта в интернете, где размещена недостоверная (ложная) информация;

копия отказа или обращения владельцу сайта или страницы.

К заявлению прилагаются копия документа, удостоверяющего личность,— для физического лица, копии учредительных документов, свидетельство о государственной регистрации — для юридического.

В случае обнаружения неполноты сведений, неточностей или ошибок в заявлении служба вправе направить заявителю в течение трех рабочих дней со дня получения заявления уведомление об уточнении представленных сведений.

В течение десяти рабочих дней со дня получения заявления или уточненных заявителем сведений госорган направляет интернет-провайдерам предписание о приостановлении работы сайта или страницы со сроком до двух месяцев.

С момента получения предписания интернет-провайдеры в течение трех рабочих дней приостанавливают работу сайта или страницы и незамедлительно уведомляют уполномоченный государственный орган об исполнении предписания.

Доступ к информации, сайту или странице сайта возобновляется по истечении двух месяцев при условии удаления недостоверной (ложной) информации либо по решению суда, вступившему в законную силу.

В случае если владелец сайта или страницы удалил недостоверную (ложную) информацию, он направляет уведомление об этом в уполномоченный государственный орган.

Служба по регулированию и надзору в отрасли связи после получения уведомления в течение трех рабочих дней уведомляет интернет-провайдеров о возобновлении доступа к сайту или странице в интернете.

После получения уведомления интернет-провайдеры незамедлительно возобновляют доступ к сайту или странице и уведомляют об этом госорган.

Основаниями для отказа в рассмотрении заявления гражданина или юридического лица являются:

предоставление заявителем неполной или недостоверной информации;

несоответствие документов, представленных заявителем, требованиям;

уполномоченный государственный орган в течение десяти рабочих дней дает письменный отказ заявителю с указанием причины.

В случае отказа заявитель имеет право обжаловать в порядке, установленном законодательством об административных процедурах.



Источник: bulak.kg