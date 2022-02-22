По итогам коллегии в Минздраве ряд чиновников лишились должностей

По итогам коллегии в Министерстве здравоохранения за 2021 год с должности были сняты ряд руководителей.
Так, по данным пресс-службы ведомства, освобождены от занимаемой должности:
— директор Нарынского областного центра семейной медицины, координатор по здравоохранению Нарынской области Муратбек Аляскаров;
— директор Центра общеврачебной практики Кулунду Баткенского района Пулат Абдуманов;
— директор Ошского территориального управления Фонда обязательного медицинского страхования Максымбек Омокеев;
— начальник южного филиала Департамента лекарственных средств и медицинских изделий Садбар Кутбаева.
Источник: bulak.kg
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