Выборы 2020
Больше новостей на нашем телеграм-канале
           
Подробности
Общество
Просмотров: 17

По итогам коллегии в Минздраве ряд чиновников лишились должностей

По итогам коллегии в Министерстве здравоохранения за 2021 год с должности были сняты ряд руководителей.

Так, по данным пресс-службы ведомства, освобождены от занимаемой должности:

— директор Нарынского областного центра семейной медицины, координатор по здравоохранению Нарынской области Муратбек Аляскаров;

— директор Центра общеврачебной практики Кулунду Баткенского района Пулат Абдуманов;

— директор Ошского территориального управления Фонда обязательного медицинского страхования Максымбек Омокеев;

— начальник южного филиала Департамента лекарственных средств и медицинских изделий Садбар Кутбаева.

Источник: bulak.kg

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить