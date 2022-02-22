По итогам коллегии в Минздраве ряд чиновников лишились должностей

По итогам коллегии в Министерстве здравоохранения за 2021 год с должности были сняты ряд руководителей.

Так, по данным пресс-службы ведомства, освобождены от занимаемой должности:

— директор Нарынского областного центра семейной медицины, координатор по здравоохранению Нарынской области Муратбек Аляскаров;

— директор Центра общеврачебной практики Кулунду Баткенского района Пулат Абдуманов;

— директор Ошского территориального управления Фонда обязательного медицинского страхования Максымбек Омокеев;

— начальник южного филиала Департамента лекарственных средств и медицинских изделий Садбар Кутбаева.

Источник: bulak.kg