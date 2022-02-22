В Бишкеке 90 % студентов признались, что во время сессии не давали взяток

В Кыргызстане 90 процентов студентов сообщили, что во время последней зимней сессии не давали взяток.
Опрос проводил Антикоррупционный совет при президенте совместно с представителями Министерства образовании и науки.
Сообщается, что в опросе участвовали студенты следующих вузов:
- Кыргызского национального университета им. И.Арабаева;
- Кыргызского национального университета им. Ж.Баласагына;
- Бишкекского государственного университета им. К.Карасаева;
- Кыргызского государственного технического университета им. И.Раззакова;
- Кыргызской государственной медицинской академии им. И.К. Ахунбаева;
- Кыргызского государственного университета строительства, транспорта и архитектуры им. Н.Исанова;
- Кыргызско-Российского Славянского университета (КРСУ);
- Кыргызского государственного юридического университета (КГЮА).
В опросе приняли участие 1299 студентов, из них 37% респондентов ответили, что в их учебном заведении есть коррупция против 63% студентов, которые считают, что экзаменационная сессия проходит без элемента коррупции. В разрезе вузов, студенты КРСУ (64%) и КГМА (50%) считают, что в их учебном заведении существует коррупция.
Студенты активно описали все элементы коррупции при сдаче сессии и какое давление на них могут оказывать. На вопрос, давали ли взятку во время сессии, 90% респондентов дали отрицательный ответ. Согласно опросу, академическая честность составляет 100% в Кыргызском национальном университете им. И.Арабаева. Если студент сталкивается с вымогательством и коррупцией, 49% студентов знают, куда им обращаться в таких случаях, 51% - не знают этого.
Студентов проинформировали, что они могут обращаться на "горячую линию" Антикоррупционного делового совета при Президенте Кыргызской Республики, тел.: 638725
Секретариат АДС при Президенте КР считает, что такие опросы необходимо проводить ежеквартально, и во время сессий обязательно.
Источник: vb.kg
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