В Нарынской области детей массово проверили на туберкулез. Выявили 7 случаев

Девяти детям была назначена профилактическая химиотерапия.
В Нарынской области был проведен массовый скрининг детей на туберкулез. Проверили 3 тысячи 825 детей из социально уязвимых семей и детей мигрантов. Об этом сообщает ЮСАИД.
Сообщается, что были проверены дети в возрасте от 4 до 12 лет. У 174 детей проба Манту показала положительный результат. После этого были проведены дополнительные рентгенологические исследования, и у 7 детей был диагностирован туберкулез.
По данным ЮСАИД, в настоящее время они проходят лечение в Национальном центре фтизиатрии в Бишкеке. Девяти детям была назначена профилактическая химиотерапия. Помимо этого, были выявлены контактные люди, которые тоже будут проверены на наличие туберкулеза.
Источник: reporter.kg
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