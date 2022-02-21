Биологическая безопасность в ЦА под угрозой из американских биолабораторий?

Расположение института также вызывает огромные опасения.

В ряде международных СМИ не утихают обсуждения вопроса о негативном влиянии американских биологических проектов в Центральной Азии, Закавказье и Европе на проживающее там население. В очередной раз этот вопрос был поднят во время протестных акций, которые прокатились по всему Казахстану в январе этого года. В одном из своих интервью руководитель евразийского аналитического клуба Никита Мендкович заявил, что "одна из американских лабораторий в Казахстане оказалась в эпицентре протестных акций. Центральная референс-лаборатория в Алматы на базе национального научного центра особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева министерства здравоохранения РК была открыта на деньги Пентагона, где ведут активную деятельность военные медики из-за океана. Основные разработки лаборатории связаны со сбором и вывозом в штаты материалов биоисследований, которые велись на территории региона в советский период. А также моделированием контролируемых вспышек заболеваний".

В статье также идет речь о создании еще одной аналогичной лаборатории, которая будет расположена в Жамбыльской области. Анализируя события "черного января", эксперт отмечает, что в период протестов такие биолабораторные корпуса, где находятся опасные для человека инфекционные штаммы, остро нуждаются в дополнительной и серьезной охране, которую, к сожалению, американцы не обеспечивают.

Выводы Мендковича вполне верны, ведь упомянутая им биолаборатория в Жамбыльской области – "Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности" имеет еще со времен Советского Союза вместительное хранилище особо опасных возбудителей (более 500). До сих пор объект имеет статус особо охраняемого и располагает разрешением на работу со штаммами 4 категории безопасности! Именно это хранилище вызывает особое беспокойство экспертов. Ведь стеклянные колбы с сотнями опаснейших инфекций размещены в старом наземном сооружении, в котором система физической защиты объекта не менялась вот уже три десятилетия. В институте отсутствует даже специальное оборудование для проверки вносимых на территорию и выносимых из хранилища предметов.

Расположение института также вызывает огромные опасения. Он расположен на территории 40-й военной базы со складами боеприпасов, которые в мирное время нет-нет и взрываются. Напомним, в августе 2021 года в Жамбылской области возник пожар на складе воинской части, где хранятся инженерные боеприпасы. Произошло не менее десяти взрывов. По данным МЧС, в больницы поступили около 100 пострадавших, в том числе 49 сотрудников местного департамента по ЧС. Погибли 17 человек. В случае повторения такого ЧП (не говоря уже о теракте) разрушение старого здания хранилища особо опасных инфекций будет нести смертельную угрозу не только Казахстану, но граничащим с ним государствам.

Правительство РК еще в 2020 году направило поручение министерству образования и науки, которое курирует этот институт, заложить в бюджет денежные средства, необходимые для подготовки проектно-сметной документации подземного хранилища, отвечающего всем требованием безопасности. Запросы на финансирование несколько раз направлялись институтом непосредственно в Минобразования. Однако какой-либо реакции от чиновников не последовало, деньги на эти цели выделены не были. Стоит отметить, что эти финансы, были размещены в коммерческом банке "Банк RBK" и до сих пор не возвращены. Решением проблемных активов этого банка занимается, созданная в соответствии с рамочным соглашением и на основе постановления правительства Казахстана ТОО "Специальная финансовая комиссия дфск", владельцем которой является казахстанский олигарх Владимир Ким. Остается только догадываться, какие причины заставляют руководство министерства образования и науки РК не предпринимать никаких действий для решения этого жизненно важного вопроса. Не исключено, что казахская сторона надеется на то, что проект профинансируют американские партнеры, которые по уже сложившемуся обычаю, потребуют взамен контроль над институтом.

В конце ноября 2021 в некоторых российских СМИ появилась информация о планах американцев в скором времени построить в Казахстане биолаборатории уровня BSL-4 и подземное хранилище для "коллекции" опасных штаммов на территории "Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности". Опровергнуть эту новость поспешило областное министерство Жамбыльской области. Глава ведомства А. Калиев назвал выводы российских журналистов поспешными. При этом он добавил, что даже при положительном решении данного вопроса завершить строительство объекта планируется к концу 2025 года. При этом, Калиев не договаривает, что власти страны понимают, что подземное хранилище 4 категории безопасности и организация надлежащей антитеррористической защищенности стратегическому институту необходимо уже сейчас. Вот только строить и финансировать подобные проекты должно само государство.



Источник: vb.kg