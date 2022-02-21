ГКНБ: Выявлен устойчивый канал изготовления и распространения поддельных электронных справок об отрицательном результате ПЦР-исследования

Бишкек, "Саясат. kg". В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и других участников указанной коррупционной схемы.

18 февраля 2022 года ГКНБ КР в результате проводимых оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и пресечению корупционных схем в системе здравоохранения в рамках материалов зарегистрированных в АИС ЕРП по ст.379 ч.1 УК КР (подделка документов) установлен устойчивый канал изготовления и распространения поддельных электронных справок об отрицательном результате ПЦР-исследования с QR-кодами диагностической лаборатории «Медикана плюс», в Джалал-Абадской области.

Установлено, что представители указанной лаборатории в сговоре с авиакассами продавали поддельные ПЦР-тесты гражданам выезжающими за пределы КР, сумма которой за один бланк ПЦР-исследования составляла от 1100 сомов до 1600 сомов.

Установлено, что отдельные авиакассы через мессенджер «Whats app» передавали работнице головного офиса лаборатории «Медикана плюс» А.М. копии паспортов граждан, нуждающихся в ПЦР-тестах на «Ковид-19», при этом, не сдавая анализы на ПЦР-тесты. После из головного офиса лаборатории «Медикана-плюс» через электронную базу передавали готовые поддельные отрицательные ПЦР-бланки в территориальные лаборатории «Медикана плюс» на местах.

Подобная схема выявлена в г.Базар-Коргон Базар-Коргонского района, где медсестра местного филиала данной лаборатории З.С. реализовывала ПЦР тесты и через терминалы платежной системы «Финка Элсом» переправляла в головной офис «Медикана плюс» денежные средства.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и других участников указанной коррупционной схемы.