ГКНБ: Выявлен устойчивый канал изготовления и распространения поддельных электронных справок об отрицательном результате ПЦР-исследования

Бишкек, "Саясат. kg". В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и других участников указанной коррупционной схемы.
18 февраля 2022 года ГКНБ КР в результате проводимых оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и пресечению корупционных схем в системе здравоохранения в рамках материалов зарегистрированных в АИС ЕРП по ст.379 ч.1 УК КР (подделка документов) установлен устойчивый канал изготовления и распространения поддельных электронных справок об отрицательном результате ПЦР-исследования с QR-кодами диагностической лаборатории «Медикана плюс», в Джалал-Абадской области.
Установлено, что представители указанной лаборатории в сговоре с авиакассами продавали поддельные ПЦР-тесты гражданам выезжающими за пределы КР, сумма которой за один бланк ПЦР-исследования составляла от 1100 сомов до 1600 сомов.
Установлено, что отдельные авиакассы через мессенджер «Whats app» передавали работнице головного офиса лаборатории «Медикана плюс» А.М. копии паспортов граждан, нуждающихся в ПЦР-тестах на «Ковид-19», при этом, не сдавая анализы на ПЦР-тесты. После из головного офиса лаборатории «Медикана-плюс» через электронную базу передавали готовые поддельные отрицательные ПЦР-бланки в территориальные лаборатории «Медикана плюс» на местах.
Подобная схема выявлена в г.Базар-Коргон Базар-Коргонского района, где медсестра местного филиала данной лаборатории З.С. реализовывала ПЦР тесты и через терминалы платежной системы «Финка Элсом» переправляла в головной офис «Медикана плюс» денежные средства.
В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и других участников указанной коррупционной схемы.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!