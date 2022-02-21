(Видео) Интервью с владельцем строительной компании из Турции Cebeci Group Ахметом Джебеджи

Мероприятие состоится в южной столице Кыргызстана 25 февраля в отеле Jannat Regency.
Ахмет Джебеджи - генеральный директор компании Cebeci Group (Джебеджи Груп).
На семинаре, который состоится 22 февраля в отеле Hyatt, он будет присутствовать лично. Каждый желающий приобрести недвижимость в Турции, а именно в городе Аланье, сможет поговорить с ним и узнать подробнее о строящихся объектах.
Также представители компании Cebeci Group будут консультировать и жителей города Оша. Мероприятие состоится в южной столице Кыргызстана 25 февраля в отеле Jannat Regency.
Чтобы принять участие в мероприятии, вам необходимо зарегистрироваться, позвонив по номеру: 0707 998 000.
Источник: kaktus.media
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