(Видео) Интервью с владельцем строительной компании из Турции Cebeci Group Ахметом Джебеджи

Мероприятие состоится в южной столице Кыргызстана 25 февраля в отеле Jannat Regency.

Ахмет Джебеджи - генеральный директор компании Cebeci Group (Джебеджи Груп).

На семинаре, который состоится 22 февраля в отеле Hyatt, он будет присутствовать лично. Каждый желающий приобрести недвижимость в Турции, а именно в городе Аланье, сможет поговорить с ним и узнать подробнее о строящихся объектах.



Также представители компании Cebeci Group будут консультировать и жителей города Оша. Мероприятие состоится в южной столице Кыргызстана 25 февраля в отеле Jannat Regency.

Чтобы принять участие в мероприятии, вам необходимо зарегистрироваться, позвонив по номеру: 0707 998 000.

Источник: kaktus.media