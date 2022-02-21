(Видео) Мать Дикого Армана попросила прощения у кыргызского народа

Также она говорит, что ее невестка Айкол Аликжанова родом из Кыргызстана, которая подарила им первую внучку.
В соцсетях появилось видеобращение матери казахского кримавторитета Армана Джумагельдиева по прозвищу Дикий Арман, в котором женщина просит прощения за обращения сына, где он обвинял кыргызов в мародерстве во время январских событий в Казахстане. По словам матери Джумагельдиева, его слова были сказаны в порыве эмоций, что на самом деле он хорошо относится к кыргызскому народу. Также она говорит, что ее невестка Айкол Аликжанова родом из Кыргызстана, которая подарила им первую внучку.
Источник: vb.kg
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