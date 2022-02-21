В столице милиционеры пять месяцев насиловали 13-летнюю девушку?

"13-летнюю семиклассницу насиловали трое сотрудников милиции в машине в течение пяти месяцев"

В столице 13-летнюю девушку пять месяцев насиловали милиционеры за то, чтобы не предавать огласке ее кражу. Об этом на своей странице сообщил независимый журналист Адыл Акжол уулу.

Ниже приводим перевод публикации.

"13-летнюю семиклассницу насиловали трое сотрудников милиции в машине в течение пяти месяцев", - рассказали родители потерпевшей. Они привели с собой девочку, ей нездоровится, напугана. Дочке стыдно смотреть на своего отца. Семья - простые люди из села. Инцидент произошел в Бишкеке. Есть ли юристы, неравнодушные к этому вопросу, смогут ли они провести бесплатную юридическую помощь, то пожалуйста свяжитесь со мной. Давайте поможем! Пусть адвокат будет только из Бишкека", - говорится в сообщении журналиста.

Источник: vb.kg