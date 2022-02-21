Минздрав будет проверять не только дипломы, но и диссертации врачей

Мы не знаем, где некоторые врачи защищали свои дипломы.
На коллегии Минздрава министр Алымкадыр Бейшеналиев заявил, что будут проверяться не только дипломы, но и диссертации руководителей медучреждений. По словам главы Минздрава, все дипломы, диссертации и научные работы будут проверяться в рамках цифровизации.
При этом, докторская диссертация бывшего директора Бишкекского научного центра травматологии и ортопедии Сабырбека Джумабекова, как отметил Бейшеналиев, отсутствует.
"Вчера мне принесли все отчеты. Говорят, что не могут найти докторскую диссертацию Сабырбека Джумабекова. Мы не знаем, где некоторые врачи защищали свои дипломы. Есть орган, который это проверяет. Мы все туда отправим", - сказал он.
Источник: vb.kg
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