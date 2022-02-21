Кыргызская сторона выражает благодарность Российской стороне за оперативное решение вопроса предоставления отдельного коридора для граждан Кыргызстана.
Министерство иностранных дел сообщает, что с 19 февраля 2022 года для граждан стран-участниц Евразийского Экономического Союза, в том числе Кыргызской Республики, в многофункциональном миграционном центре "Сахарово" города Москвы организован отдельный вход "2А".
Данная мера позволит гражданам Кыргызстана проходить в ММЦ в обход больших очередей и ускорит получение услуг (прохождение медицинского освидетельствования, дактилоскопической регистрации, фотографирования, регистрации и иных услуг).
Кыргызская сторона выражает благодарность Российской стороне за оперативное решение вопроса предоставления отдельного коридора для граждан Кыргызстана.
Источник: vb.kg
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