МИД: Для граждан ЕАЭС открыт отдельный вход в ММЦ "Сахарово"

Кыргызская сторона выражает благодарность Российской стороне за оперативное решение вопроса предоставления отдельного коридора для граждан Кыргызстана.

Министерство иностранных дел сообщает, что с 19 февраля 2022 года для граждан стран-участниц Евразийского Экономического Союза, в том числе Кыргызской Республики, в многофункциональном миграционном центре "Сахарово" города Москвы организован отдельный вход "2А".

Данная мера позволит гражданам Кыргызстана проходить в ММЦ в обход больших очередей и ускорит получение услуг (прохождение медицинского освидетельствования, дактилоскопической регистрации, фотографирования, регистрации и иных услуг).

Кыргызская сторона выражает благодарность Российской стороне за оперативное решение вопроса предоставления отдельного коридора для граждан Кыргызстана.

Источник: vb.kg