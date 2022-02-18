К.Ж.Э. задержан и водворен в ИВС ГУВД Бишкека.
В отношении работников ГНС и ЗАО «Альфа Телеком» возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры КР.
По данным ведомства, в рамках уголовного дела, возбужденного по факту коррупции в отношении должностных лиц ГНС и производителей алкогольной продукции, выявлено, что отдельными лицами на территории Чуйской области и Бишкека организованно незаконное изготовление акцизных марок для алкогольной продукции в большом количестве с применением высококачественного современного оборудования.
В ходе обыска в доме и на рабочем месте гражданина К.Ж.Э. изъяты 468 кодов маркировки (QR-коды), 8 тыс. акцизных марок алкогольной продукции сомнительного качества, а также предметы и средства, предназначенные для их перебивки и изменения, копировальный аппарат марки «Conica» и др.
В тот же день, в отношении К.Ж.Э. и других лиц, а также должностных лиц ГНС, ответственных лиц национального оператора маркировки алкогольной и табачной продукции ЗАО «Альфа Телеком» и отдельных производителей алкогольной продукции возбуждено уголовное дело по статье «Коррупция».
К.Ж.Э. задержан и водворен в ИВС ГУВД Бишкека.
В настоящее время следствие по делу продолжается.
Источник: Булак.кж
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