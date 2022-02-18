Садыр Жапаров попросил депутатов не «дергать» министров по любому поводу

Президент Садыр Жапаров на странице в Facebook обратился к депутатам Жогорку Кенеша.

«Уважаемые депутаты! С начала деятельности парламента нового созыва я наблюдал за заседаниями палаты, комитетов и фракций. Неплохо, начало хорошее. Но хочу попросить вас об одном – не требуйте, чтобы на заседания комитетов, фракций, парламентских групп в обязательном порядке приходили лично председатель кабинета министров или тот или иной министр. По рассматриваемым в парламенте вопросам на заседаниях участвуют курирующие данное направление заместители министров», — написал Жапаров.

По его словам, они знают данные вопросы лучше, чем сам министр, поскольку непосредственно работают над ними.

«Каждому заместителю поручаются дела в соответствии с его компетенцией. Министр занимается координацией. Но, разумеется, он несет персональную ответственность за всю деятельность министерства, которое он возглавляет. Я хочу сказать каждому депутату: если вы хотите поднять какую-либо проблему или вопрос, который решается кабинетом министров, то каждую пятницу в 18:00 ч. проводится заседание кабинета министров.

На нем рассматриваются результаты проделанной работы с начала недели и даются поручения на следующую неделю. Каждый из вас имеет полное право посещать эти заседания. Двери открыты. Вы можете участвовать и поднимать любые вопросы. Здесь вы найдете всех министров, а в некоторых заседаниях участвуют и полномочные представители президента в областях. Вы можете прийти и задать свои вопросы и тогда ваши проблемы будут решаться быстро», — отметил Садыр Жапаров.

По его словам, он не призывает депутатов, чтобы те совсем не приглашали министров. По его мнению, если рассматривается какой-либо серьезный вопрос, министр должен участвовать.

«В то же время я был свидетелем некоторых случаев после Нового года. Как только я приглашаю министров по срочной работе, они говорят, что находятся в Жогорку Кенеше, мол, депутаты потребовали личного участия министра. Бывает такое, что, находясь, весь день в парламенте, тормозится однодневная работа министерства, поскольку там ожидают возвращения министра.

Сейчас мы не должны терять ни минуты, не говоря уж о целом дне. Время нас не будет ждать. Министры должны координировать работу министерства и быстро двигаться вперед. Спрос сейчас строгий. Если они не выполнят в срок поставленные перед ними задачи, то понесут персональную ответственность. Это требование и вопрос ликвидации бюрократии касается не только министров, но и всех государственных служащих.

Надеюсь, вы правильно отнесетесь к моему обращению. Я уверен, что мы будем гармонично работать при общем согласии, а где есть согласие, там есть и успех», — написал президент.

Источник: Булак.кж