Министр здравоохранения: Бахилы в больницах будут бесплатными, средства на это есть

Он добавил, что все бизнесмены, которые получали прибыль с бахил, его ненавидят из-за указания о выдаче бесплатных бахил.
Глава Минздрава Кыргызстана Алымкадыр Бейшеналиев рассказал Kaktus.media о том, что бахилы в больницах страны будут для посетителей бесплатными.
По его словам, бахилы действительно будут выдаваться для посетителей бесплатно, "а то сейчас больницы делают на этом бизнес".
"В больницах всегда были заложены средства для приобретения бахил, которые должны выдаваться посетителям бесплатно, но это не практиковалось все это время, и на этом делался хороший бизнес", - сказал Бейшеналиев.
Он добавил, что все бизнесмены, которые получали прибыль с бахил, его ненавидят из-за указания о выдаче бесплатных бахил.
Источник: kaktus.media
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