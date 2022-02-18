Семетей Талас уулу доставлен в ГКНБ по делу о распространении экстремистских материалов

В настоящее время проводятся соответствующие следственные мероприятия.

Активиста и журналиста Семетея Талас уулу подозревают в распространении экстремистских материалов. Об этом сообщили в Госкомитете нацзбезопасности Кыргызстана.

Как уточняется, 18 февраля 2022 года сотрудники ГКНБ в рамках уголовного дела, возбужденного по статье "Распространение экстремистских материалов" УК КР, по факту распространения экстремистских материалов доставлен в ГКНБ С.Т. (Семетей Талас уулу).

В настоящее время проводятся соответствующие следственные мероприятия.

Отметим, что сам Семетей Талас уулу уже вышел из здания ГКНБ.



Источник: kaktus.media