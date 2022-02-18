Убийство Лимонти. Талгата Шамиева приговорили к 10 годам тюрьмы

Кроме этого, судья Термечиков обязал обвиняемого выплатить компенсацию в 100 тыс. сомов в качестве морального вреда потерпевшей стороне.
Сегодня, 18 февраля, в Первомайском райсуде Бишкека закончилось судебное разбирательство по делу об убийстве криминального авторитета Алмазбека Сулайманова по прозвищу Лимонти. В зале суда подсудимый попросил прощения у потерпевших.
Приговором судьи Мирлана Термечикова подсудимый Талгат Шамиев признан виновным и приговорен к 10 годам лишения свободы. С учетом, что он отбыл два года под стражей, суд применил амнистию, согласно которой срок наказания сокращен на 1/4, то есть ему осталось отсидеть в тюрьме 6 лет.
Кроме этого, судья Термечиков обязал обвиняемого выплатить компенсацию в 100 тыс. сомов в качестве морального вреда потерпевшей стороне.
Напомним, кримавторитета Лимонти убили 28 марта 2020 года в Нарыне. Его труп обвиняемый Шамиев сам привез в милицию, признавшись в преступлении. Шамиева обвиняют в групповом убийстве по предварительному сговору с особой жестокостью.
Истоник: kaktus.media
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