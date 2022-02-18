В Бишкеке задержали мошенника, который находился в розыске 11 лет

В Бишкеке задержан подозреваемый в совершении мошенничества, который находился в розыске почти 11 лет.
По данным пресс-службы УВД Ленинского района, 13 мая 2011 года в милицию обратилась К.Ж., которая заявила, что некий С. 4 мая 2011 года, пообещав, что увеличит денежные средства втройне, взял у нее 160 тыс. сомов, после чего скрылся.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 166 ч.2 (Мошенничество) УК КР.
11 июня 2011 года подозреваемый С.С. был объявлен в розыск, суд заочно заключил его под стражу.
На днях в Бишкеке задержали разыскиваемого — С.С., 1954 года рождения. Его водворили в ИВС ГУВД.
Отмечается, что УВД Ленинского района поступило еще 10 письменных заявлений с просьбой привлечь С.С. к ответственности за совершение аналогичных действий мошенничества, где общий ущерб в настоящее время устанавливается.
Граждан, пострадавших от действий С.С. или владеющих какой-либо информацией, просят сообщить по телефонам: 0 (312) 352-947, 0 (312) 654-494, 0 (990) 102-362, 0 (704) 237-309, 0(700) 683-774, 0 (700) 683-774, 0 (551) 818- 733 и 102.
Источник: bulak.kg
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