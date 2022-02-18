(Фото) Точка боли: Баткен. Как переломить ситуацию? Часть первая

Климат Баткенской области переходный, сухой.

Баткенская область — один из красивейших, труднодоступных и загадочных уголков Кыргызстана. Отдельные уголки области называют Патагонией Азии, настолько здесь прекрасны и притягательны природные красоты, ландшафты и рекреационные зоны. Здесь самые разнообразные природные рельефы в стране, самый знойный климат, самые трудолюбивые и стойкие духом, и в тоже время скромные люди. Это наиболее молодая и отдаленная от столицы область Кыргызстана, граничащая одновременно с двумя государствами, Узбекистаном и Таджикистаном. В тоже время это единственная область страны, на территории которой расположены анклавы этих соседних государств. Область располагается у подножия могучих Туркестанского и Алайского хребтов, чья высота превышает пять километров над уровнем моря.

«Впервые побывал в Баткене, когда работал в 90-х годах на юге, тогда была одна крупная Ошская область вместо трех нынешних. Люди мне показались очень скромными, трудолюбивыми и благочестивыми. Со временем мои первые ощущения подтвердились». Аликбек Жекшенкулов, общественный деятель КР



Всего территория области составляет чуть более 17 тысяч квадратных километров (8,5 % территории страны). Это немало. К примеру, территория такого государства как Израиль это примерно 22 тысячи квадратных километров при населении свыше 9 миллионов человек. Баткенская область больше по территории, чем такая современная европейская страна, как Черногория (13812 кв. км, но несколько уступает ей по численности населения (548 тысяч против 621 тысячи человек). Территория Спарты, одного из самых сильных государственных образований античности, составляла около 8 тысяч квадратных километров. То есть, по сути, эта область — одна из больших, малонаселенных и малоосвоенных регионов Центральной Азии.

Баткен. Фото из интернета

Три четверти границ области международные (с Таджикистаном и Узбекистаном). В городе имеется три города областного подчинения: Баткен, Сулукту, Кызыл-Кия и сотни сельских населенных пунктов. Нужно учесть и тот важный фактор, что фактически постоянно проживающее население намного меньше, чем значится по прописке. Область, лидирующая в КР по темпам внешней и внутренней трудовой миграции.

Климат Баткенской области переходный, сухой. Ему присущи черты субтропического климата континентального типа, но зима более холодная, чем в субтропиках, и характерна для умеренного пояса. В предгорной и горной части климат умеренных широт. В теплый сезон года характерна высокая температура воздуха и засуха в конце лета. В зимне-весенний период выпадают умеренные осадки. Годовое количество осадков — 140-500 мм. Выпадают преимущественно весенние осадки. Снежный покров неустойчивый, залегает не более двух месяцев. На территории области расположено 530 ледников с общей площадью более 720 квадратных километров. Имеется 6 озер с площадью водного зеркала в 659 квадратных километров. Среди последних выделяются такие озера, как Ай-Кель, Курбан-Кель, Джидалик, имеется множество рек.

Озеро Ай-Кель

Баткенская область имеет огромный потенциал в области развития туризма. Столетиями по ее территории проходили маршруты Великого Шелкового Пути, это было место роста и расцвета многих народов и культур. Торговые маршруты вели в Самарканд, Бухару, Коканд и другие города Востока. В области имеются архитектурно-исторические объекты, сакральные для народов региона места, источники термальных и минеральных вод, превосходные туристические и природные локации. В районе села Самаркандык расположена самая знаменитая и загадочная пещера Средней Азии Кан-и-Гут. В средние века она была важным центром добычи серебра, но после его выработки рудник был заброшен. Первые упоминания об этой пещере встречаются у одного из легендарных основоположников медицины Авиценны:

«Мудрецы сокрыли все золото и украшения мира в разных местах, и завладеть этим нелегко. Так, например, в стране Мавераннахра есть город, лежащий среди гор, по имени Исфара. В его области есть место, именуемое Гут. Мудрецы оставили сокровища в том месте и наложили на них заклятье. Описаниям и рассказам об этом нет числа».

Пещера Кан-и-Гут

Пещера Кан-и-Гут

Область крайне привлекательная точка притяжения для профессиональных альпинистов и любителей экстремального спорта со всего мира. В числе популярных альпинистских баз находится база «Дугаба» в Кадамджайском районе, на склонах Алайского хребта. База соответствует всем высоким стандартам и известна большинству альпинистам мирового уровня. Главная точка — пик «Пирамидальный» (5509 метров над уровнем моря). Здесь в советский период проводились чемпионаты СССР по альпинизму.

Пик «Пирамидальный»

В области находятся красивейшие пики Каравшин и Ак-Суу. Эти места часто называют Азиатской Патагонией из-за потрясающего визуального сходства со знаменитым географическим регионом мира, находящимся на стыке Аргентины и Чили и описанным еще в романах Жюля Верна. В отличии от южноамериканской Патагонии, в азиатской нет массового туризма. Регион, как правило, посещают только местные чабаны и альпинисты высокого класса. Это практически безлюдные и живописнейшие горные районы с километровыми грядами скальных стен, со стремительными горными реками, завораживающими водопадами, густыми арчовыми лесами и огромными ледниками. Величественная и первозданная красота этих мест и практически полное отсутствие цивилизации завораживает и привлекает сюда любителей активного отдыха и альпинизма со всего мира. При этом большинству самих кыргызстанцев эти места можно сказать неизвестны. Туристическая и иная инфраструктура здесь практически полностью отсутствует. Район славится большим количеством альпинистских и треккинговых маршрутов разных категорий сложности. Нередки трагические случаи при восхождениях на самых сложных маршрутах. Климат здесь мягче и теплее, чем в южноамериканской Патагонии, а у подножия восхитительных остроконечных пиков расположены уютные зеленые долины с чудесными по красоте лесами.

Пик Каравшин

Баткенская область является родиной пожалуй самых искусных ремесленников и мастериц Кыргызстана. Особенно славится область изделиями ковроткачества. Лейлекские ковры известны далеко за пределами страны. Ковры, сотканные местными мастерицами, отличают четкие геометрические рисунки и яркая цветовая гамма. Причем для их окраски применяется исключительно натуральные природные краски, получаемые из грецкого ореха, лука и граната. Из них получают разные цвета и оттенки, включая даже розовый. Ковры, сотканные в кыргызских традициях, делают и из войлока, с ворсом и без.

Лейлекские ковры

Баткенская область (Баткен) важный сельскохозяйственный регион Кыргызстана. Здесь выращивают уникальные по своим вкусовым качествам фрукты. Особенно хорошо здесь удаются косточковые культуры, такие как абрикос. Абрикос, как в свежем виде, так и в переработанном, один из основных экспортных товаров области. По сути это уже региональный брэнд с перспективой выхода на мировые рынки. Площадь пашни из общей площади сельскохозяйственных угодий составляет порядка 74 тысяч гектаров. То есть Баткенская область самый малообеспеченный пахотными угодьями регион страны. Всего сельскохозяйственные угодья составляют порядка 40 % территории. Из них пастбищ 481 тысяча гектаров и почти 17, 5 тысяч гектаров садов. Еще около 13 % территории области приходится на леса и кустарники.

Общая протяженность дорожной сети составляет более 1 200 километров. Из них асфальтированных лишь треть. Плотность дорожной сети, таким образом, составляет порядка 7 километров на 100 квадратных километров, что в два с лишним раза ниже средней плотности дорожной сети по Кыргызстану (17 километров на 100 квадратных километров). И в этом плане область также, к сожалению, в числе самых отстающих.

Дорога Ош-Баткен-Исфана

В области за все время существования независимой Кыргызской Республики накопился целый ряд нерешенный проблем. Справедливости ради, нужно сказать, что и в советский, относительно благополучный период, финансирование области, строительство в ней инфраструктуры, промышленных предприятий и социальных объектов осуществлялось по остаточному принципу. После развала Советского Союза и без того скудная река финансирования практически обмелела. Последствия этого мы и пожинаем сейчас, когда наружу начинают выходить различные проблемы.

Протяженность кыргызско-таджикской границы в Баткенской области составляет 1 084 километра. Из них с соседями согласованы чуть более 53 %. По остальным 452 километрам ведутся согласования.

Кыргызско-таджикская граница

Именно пограничный вопрос, в особенности с соседним Таджикистаном, находится в числе самых злободневных и насущных в стране. Регулярные стычки жителей приграничных населенных пунктов области с населением приграничных сел Таджикистана происходили и в советское время. Конфликты, как правило, разгорались из-за пользования ограниченными приграничными водными ресурсами, пастбищами и пахотными угодьями. После обретения независимости странами региона стычки эти переросли в пограничные перестрелки между военными двух стран, а затем и в более масштабные боестолкновения с применением минометов, крупнокалиберных пулеметов и боевой техники. С обеих сторон были многочисленные жертвы. К счастью, руководство нашей страны не идет на эскалацию конфликта, а пытается решать все в правовом русле, путем мирных переговоров с руководством соседней страны.

Также в последние несколько лет наметилась устойчивая тенденция со стороны высшего руководства страны к форсированному решению проблем Баткенской области. Например, при президенте Атамбаеве существенно укрепился силовой блок, велось активное дорожное строительство. Эту линию по укреплению силовых структур и развитию транспортной инфраструктуры сохранили и нынешние власти. Кроме того, что особенно радует, при них повышенное внимание начало уделяться развитию производственного потенциала и энергетической безопасности области. Области придан особый статус. Снижено налогообложение.

Вместе с тем, дополнительное финансирование региона в районе 500 млн. сомов из республиканского бюджета автор статьи считает недостаточным для ускоренного решения проблем самого депрессивного региона Кыргызстана.

Что же нужно сделать, чтобы область вышло хронического кризиса? Какой пакет решений можно было бы принять для этого? Об этом поговорим в следующий раз…

Максат Жумагулов

Источник: Bulak.kg