Алмазбек Бейшеналиев назначен министром образования и науки. Указ президента

Накануне депутаты ЖК одобрили кандидатуру Бейшеналиева на пост министра образования и науки.

Бейшеналиев Алмазбек Бейшеналиевич назначен министром образования и науки КР и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей. соответствующий указ подписал Садыр Жапаров, сообщает пресс-служба главы государства.

Накануне депутаты ЖК одобрили кандидатуру Бейшеналиева на пост министра образования и науки.

Напомним, Алмазбек Бейшеналиев в 2020-2021 годах занимал пост министра образования. После его освободили от должности и назначили послом в Швейцарию и одновременно постоянным представителем республики при ООН и других международных организациях со штаб-квартирами в Женеве.

Источник: bulak.kg