Алмазбек Бейшеналиев назначен министром образования и науки. Указ президента

Накануне депутаты ЖК одобрили кандидатуру Бейшеналиева на пост министра образования и науки.
Бейшеналиев Алмазбек Бейшеналиевич назначен министром образования и науки КР и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей. соответствующий указ подписал Садыр Жапаров, сообщает пресс-служба главы государства.
Накануне депутаты ЖК одобрили кандидатуру Бейшеналиева на пост министра образования и науки.
Напомним, Алмазбек Бейшеналиев в 2020-2021 годах занимал пост министра образования. После его освободили от должности и назначили послом в Швейцарию и одновременно постоянным представителем республики при ООН и других международных организациях со штаб-квартирами в Женеве.
Источник: bulak.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!