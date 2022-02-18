Чем опасна высокая температура беременной женщины при заражении омикроном?

При беременности повышение температуры тела до 38-39,5 градусов С – недопустимо.
Об этом сообщает штаб КР по COVID-19.
В третьем триместре беременности врачи рекомендуют начинать борьбу с высокой температурой, когда она достигла 37,5 – 38 градусов С.
Каким осложнениям может привести высокая температура?
- Выкидышем, замершей беременностью
- Увеличением нагрузки на сердце беременной из-за увеличения вязкости крови.
- Торможением синтеза белка являющейся строительным материалом клеток самой женщины и ее плода.
- Негативным влиянием на состояние плаценты, преждевременными родами.
- Негативным влиянием на развитии центральной нервной системы и умственных способностях еще не родившегося ребенка.
- Развитием нарушения и других органов у плода.
Опасность при беременности представляет любое повышение температуры, ведь выбор средств для того, чтобы ее сбить, в это период ограничен. Поэтому будущей маме стоит особенно тщательно следить за своим здоровьем, соблюдать меры профилактики (ношение масок, дистанцированием, вакцинацией после 22 недель беременности).
Источник: vb.kg
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