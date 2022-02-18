Алтынбек Бектуров имеет опыт работы в журналистке около 17 лет.
Телеканал "Пятый канал" возглавил Алтынбек Бектуров, которого уже представили коллективу. Об этом редакции vb.kg сообщили в самом СМИ.
Бывший же генеральный директор телеканала Рахат Сулайманов написал заявление об уходе по собственному желанию.
Алтынбек Бектуров имеет опыт работы в журналистке около 17 лет.
2004 год - корреспондент газеты "Кыргыз Руху".
2005-2007 года - главный редактор Чуйской Сары-Озенской телерадиокомпании.
2007-2009 года - корреспондент, парламентский корреспондент ТРК "Пирамида".
2010 год - редактор в газетах "КТР-ОБО", "Апта", корреспондент ТРК "Эл ТР", (парламентский корреспондент).
2011-2013 года - редактор газеты "Пресс-кг" (парламентский корреспондент).
2014-2017 года - главный редактор журнала "Ак Эмгек".
2018 год – журналист телеканала "Прайм".
2018-2019 года - телеведущий "7 канала"
С 2020 года возглавлял один из филиалов телеканала "Регион".
Источник: vb.kg
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