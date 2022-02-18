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"Пятый канал" возглавил Алтынбек Бектуров

Алтынбек Бектуров имеет опыт работы в журналистке около 17 лет.

Телеканал "Пятый канал" возглавил Алтынбек Бектуров, которого уже представили коллективу. Об этом редакции vb.kg сообщили в самом СМИ.

Бывший же генеральный директор телеканала Рахат Сулайманов написал заявление об уходе по собственному желанию.

Алтынбек Бектуров имеет опыт работы в журналистке около 17 лет.

2004 год - корреспондент газеты "Кыргыз Руху".

2005-2007 года - главный редактор Чуйской Сары-Озенской телерадиокомпании.

2007-2009 года - корреспондент, парламентский корреспондент ТРК "Пирамида".

2010 год - редактор в газетах "КТР-ОБО", "Апта", корреспондент ТРК "Эл ТР", (парламентский корреспондент).

2011-2013 года - редактор газеты "Пресс-кг" (парламентский корреспондент).

2014-2017 года - главный редактор журнала "Ак Эмгек".

2018 год – журналист телеканала "Прайм".

2018-2019 года - телеведущий "7 канала"

С 2020 года возглавлял один из филиалов телеканала "Регион".


Источник: vb.kg

           

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