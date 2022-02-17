Коалиция против пыток похвалила мэрию Бишкека за ремонт ИВС

Вместе с тем правозащитники выразили надежду на то, что примеру столичного муниципалитета последуют органы местного самоуправления всех других городов и районов.

Коалиция против пыток в Кыргызстане приветствует и поддерживает инициативу мэрии города Бишкека по проведению капитального ремонта изолятора временного содержания (ИВС) ГУВД Бишкека, сообщает пресс-служба коалиции.

Вместе с тем правозащитники выразили надежду на то, что примеру столичного муниципалитета последуют органы местного самоуправления всех других городов и районов. Указано, что всего по республике функционирует 45 ИВС органов внутренних дел, в 259 камерах которых в разное время содержатся тысячи подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, в числе которых граждане Кыргызстана и иностранцы, мужчины и женщины, взрослые и дети (несовершеннолетние).

Гражданский мониторинг мест лишения и ограничения свободы, включая ИВС, говорится в сообщении коалиции, является важнейшим компонентом деятельности коалиции в рамках достижения ее стратегической цели – снижение практики пыток и жестокого обращения. Результаты мониторинга, подкрепленные подробными рекомендациями по улучшению ситуации, находят отражение в ежегодных докладах сети.

"В партнерстве с Программным офисом ОБСЕ в Бишкеке, Национальным центром по предупреждению пыток и Институтом акыйкатчы (омбудсмена) и во взаимодействии с руководством МВД, территориальными подразделениями органов внутренних дел удалось сделать немало в плане устранения нарушений, выявленных в ходе мониторинга, и улучшения условий содержания лиц в изоляторах. Однако, надо признать, условия содержания в большинстве ИВС органов внутренних дел остаются тяжелыми, и при всей важности и ценности усилий, принимаемых правозащитниками и донорами, требуют в первую очередь серьезного вмешательства правительства страны", - считают правозащитники.

В Коалиции против пыток отмечают, что практически все изоляторы нуждаются в серьезной реконструкции, которая должна привести к таким изменениям, в том числе, возможно, и в инженерной инфраструктуре зданий, которые позволят максимально приблизить условия содержания в ИВС к минимальным международным стандартам обращения с заключенными, установленным Правилами Нельсона Манделы.

Например, пункт 10 Правил Нельсона Манделы требуют, чтобы "все помещения, которыми пользуются заключенные, особенно все спальные помещения, должны отвечать всем санитарным требованиям, причем должное внимание следует обращать на климатические условия, особенно на кубатуру этих помещений, минимальную их площадь, на освещение, отопление и вентиляцию.

Или в соответствии с пунктом 11 Правил "в помещениях, где живут и работают заключенные: а) окна должны иметь достаточные размеры для того, чтобы заключенные могли читать и работать при дневном свете, и должны быть сконструированы так, чтобы обеспечивать доступ свежего воздуха, независимо от того, существует или нет искусственная система вентиляции".

"Важно помнить, что лицо, оказавшееся в ИВС по подозрению или обвинению в совершении преступления, не перестает быть человеком, и отношение к нему должно строиться на основе уважения его человеческого достоинства при неукоснительном соблюдении его прав и свобод, за исключением тех, которые естественно ограничены самим характером заключения. К тому же в соответствии с презумпцией невиновности содержащиеся в ИВС подозреваемые и обвиняемые еще не признаны судом виновными, а значит, они считаются невиновными и с ними следует обращаться соответственно", - подчеркивают правозащитники.

Источник: vb.kg