Уровень воды Иссык-Куля снизился

Почему мелеет Иссык-Куль, ранее объяснял руководитель Тянь–Шаньского центра Рысбек Сатылканов.
Об этом сообщил пользователь соцсетей Erzhan Sulaiman Kaiyp.
Он снял видео в пансионате "Лазурный берег".
Почему мелеет Иссык-Куль, ранее объяснял руководитель Тянь–Шаньского центра Рысбек Сатылканов.
"Удивляться происходящему нет смысла. В последние три года в Кыргызстане выпадает мало осадков, стоит устойчивая жаркая погода, сильно тают ледники, почти вся поступающая с гор вода уходит на поливы. Так что перспективы восстановления Иссык–Куля более чем призрачные", - утверждал он.
Источник: vb.kg
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