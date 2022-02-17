Уровень воды Иссык-Куля снизился

Почему мелеет Иссык-Куль, ранее объяснял руководитель Тянь–Шаньского центра Рысбек Сатылканов.

Об этом сообщил пользователь соцсетей Erzhan Sulaiman Kaiyp.

Он снял видео в пансионате "Лазурный берег".

Почему мелеет Иссык-Куль, ранее объяснял руководитель Тянь–Шаньского центра Рысбек Сатылканов.

"Удивляться происходящему нет смысла. В последние три года в Кыргызстане выпадает мало осадков, стоит устойчивая жаркая погода, сильно тают ледники, почти вся поступающая с гор вода уходит на поливы. Так что перспективы восстановления Иссык–Куля более чем призрачные", - утверждал он.

Источник: vb.kg