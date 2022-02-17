Перепись населения КР пройдет с 25 марта по 3 апреля

С докладом о ходе подготовки выступила начальник Бишкекского городского управления статистики Эльмира Мамбеталиева.
Перепись населения проведут с 25 марта по 3 апреля 2022 года. Сроки проведения переписи утверждены постановлением кабмина КР. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.
По ее данным, в бишкекском муниципалитете состоялось очередное заседание городской комиссии по подготовке к проведению переписи населения и жилищного фонда.
С докладом о ходе подготовки выступила начальник Бишкекского городского управления статистики Эльмира Мамбеталиева.
Она сообщила, что органы переписи обеспечены помещениями и необходимой оргтехникой, средствами связи и мебелью. Сейчас ведётся тестирование оборудования и продолжается набор персонала, который будет осуществлять перепись населения и жилищного фонда.
Руководитель городского статкомитета выступила с просьбой об организации размещения переписных участков на крупных рынках столицы для удобства граждан.
Первый вице-мэр столицы Мирлан Байгончоков поручил первым заместителям глав районов оказать всяческое содействие в проведении масштабного мероприятия.
Напомним, переписи подлежат все граждане Кыргызстана, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие или временно находящиеся на территории страны, а также кыргызстанцы, временно отсутствующие во время переписи населения и жилищного фонда.
Кроме того, проведут перепись и всех жилых помещений, расположенных на территории страны, города, района.
Источник: vb.kg
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