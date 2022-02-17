Балбак Тулобаев опасается возможной волны инцидентов между учителями и учениками

При этом непонятно, кто кого бьет: учитель ученика или наоборот.

Депутат Балбак Тулобаев опасается возможной волны инцидентов в школах между учителями и учениками. Об этом он сказал сегодня, 17 февраля, на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, в последнее время все чаще случаются конфликты между школьниками и педагогами.

"При этом непонятно, кто кого бьет: учитель ученика или наоборот. Необходимо усилить дисциплину в образовательных учреждениях. Если сейчас это не остановить, возможна волна", - отметил Тулобаев.

Он также коснулся проблемы учебников.

"В одной школе по одному предмету учеников обучают по разным книгам, будь то литература или математика. Необходимо привести их к одному типу", - сказал депутат.

Источник: kaktus.media