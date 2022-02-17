Балбак Тулобаев опасается возможной волны инцидентов между учителями и учениками

При этом непонятно, кто кого бьет: учитель ученика или наоборот.
Депутат Балбак Тулобаев опасается возможной волны инцидентов в школах между учителями и учениками. Об этом он сказал сегодня, 17 февраля, на заседании Жогорку Кенеша.
По его словам, в последнее время все чаще случаются конфликты между школьниками и педагогами.
"При этом непонятно, кто кого бьет: учитель ученика или наоборот. Необходимо усилить дисциплину в образовательных учреждениях. Если сейчас это не остановить, возможна волна", - отметил Тулобаев.
Он также коснулся проблемы учебников.
"В одной школе по одному предмету учеников обучают по разным книгам, будь то литература или математика. Необходимо привести их к одному типу", - сказал депутат.
Источник: kaktus.media
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